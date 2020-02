Presseeinladung: Fototermin mit Dompfarrer Toni Faber anlässlich der "Fastensuppen-Aktion"

Am 26.02.2020 heißt im es Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Wien erneut "schlemmen für den guten Zweck"!

Wien (OTS) - Wir laden VertreterInnen von Presse, Radio, Fernsehen, Foto- und Internetredaktionen herzlich ein zum Fototermin mit Dompfarrer Toni Faber, welcher sich an der "Fastensuppen-Aktion" des Krankenhauses der Barmherzigen Brüder Wien beteiligen wird.

Datum: Mi, 26.02.2020

Mi, 26.02.2020 Uhrzeit : 11 - 11.30 Uhr (Fototermin mit Dompfarrer Toni Faber)

: 11 - 11.30 Uhr (Fototermin mit Dompfarrer Toni Faber) Ort: Krankenhaus Barmherzige Brüder Wien, Johannes von Gott Platz 1, 1020 Wien

Von 11 Uhr bis 14.30 Uhr geben MitarbeiterInnen des Krankenhauses die Fastensuppe an Patienten, Bedürftige und Besucher aus. Die freiwilligen Spenden kommen zur Gänze bedürftigen Familien in Wien zugute.

Wir würden uns sehr freuen, Sie am 26. Februar begrüßen zu dürfen und bitten um Akkreditierung per Mail an kommunikation @ bbwien.at oder telefonisch unter 0676 895 971 067. Sollten Sie Fragen haben, stehen wir Ihnen gerne jederzeit zur Verfügung.

Fototermin mit Dompfarrer Toni Faber

Dompfarrer Toni Faber unterstützt Spendenaktion "Fastensuppe" der Barmherzigen Brüder Wien.

Datum: 26.02.2020, 11:00 - 11:30 Uhr

Ort: Krankenhaus der Barmherzigen Brüder, Cafeteria (EG)

Johann von Gott Platz 1, 1020 Wien, Österreich

Url: https://www.barmherzige-brueder.at/site/wien/home/article/38164.html

Rückfragen & Kontakt:

Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Wien

Mag. Patrick Schlager

Leiter Kommunikation

0676 895 971 067

patrick.schlager @ bbwien.at

www.bbwien.at