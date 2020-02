ASFINAG Verkehrsausblick: Mehr Verkehr zum Ende der Semesterferien im Westen Österreichs

Wien (OTS) - Für die einen enden die Ferien – für unsere deutschen Nachbarn beginnen sie erst. Während in Oberösterreich und in der Steiermark die Semesterferien zu Ende gehen, starten die Bayern am kommenden Wochenende in die wohlverdiente Urlaubspause.

Das bedeutet: am Samstag und Sonntag ist mit starkem Verkehrsaufkommen rund um die Skihochburgen zu rechnen. Mehr Wartezeit also unter Umständen entlang der A 9 Pyhrn-, A 10 Tauern-, A 12 Inntal- und A 14 Rheintal/Walgauautobahn sowie auf der

S 16 Arlberg Schnellstraße.

Blockabfertigung und Winterfahrverbote

2020 hat das Land Tirol wieder mehr als 30 Lkw-Blockabfertigungstermine bei der Einreise bei Kufsten geplant. Ab 5 Uhr wird der Schwerverkehr dort auf 300 Lkw pro Stunde limitiert. Am 24. Februar ist der nächste Termin dafür.

Auf der A 12 Inntalautobahn und der A 13 Brennerautobahn gelten an allen Samstagen seit 4. Jänner bis einschließlich 14. März 2020 von 7 bis 15 Uhr für Lkw, Lkw mit Anhänger und Sattel-Kfz mit einem höchstzulässigen Gesamtgewicht über 7,5 Tonnen mit einem Fahrziel in Italien oder darüber hinaus, sowie mit einem Fahrziel in Deutschland oder darüber hinaus, Fahrverbote.

„König Fußball“ regiert in Linz und Salzburg

Am 27 Februar findet auf der Linzer Gugl das Europa League Spiel zwischen dem LASK und AZ Alkmaar statt. Bei der An- und Abreise vor und nach dem Spiel sind Verzögerungen auf der A 1 Westautobahn im Raum Linz sowie der A 7 Mühlkreisautobahn möglich.

Am selben Tag steigt in Salzburg das Europa League Spiel zwischen Red Bull Salzburg und Eintracht Frankfurt. Bei der An- und Abreise vor bzw. nach dem Spiel sind Verzögerungen auf der A 1 Westautobahn sowie der A 10 Tauernautobahn im Raum Salzburg möglich.

Rückfragen & Kontakt:

Alexander Holzedl

Pressesprecher ASFINAG

Mobil +43 (0)664 60108-18933

alexander.holzedl @ asfinag.at

www.asfinag.at