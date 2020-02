Barbara Meier: "Unser Kind hat jetzt schon einen tollen Beschützer" (FOTO)

Hamburg, 20.2.2020 (ots) - Im exklusiven Baby-Interview mit GALA (Heft 9/2020, ab heute im Handel) spricht Model Barbara Meier über den Nachwuchs, den sie im Sommer erwartet. "Mein Mann hat mich immer schon verwöhnt. Aber jetzt passt er noch mal extra auf mich beziehungsweise uns auf", so die 33-Jährige. "Unser Kind hat jetzt schon einen tollen Beschützer an seiner Seite." Vorigen Sommer hatten die "Germany's next Topmodel"-Gewinnerin und der österreichische Unternehmer Klemens Hallmann, 44, in Venedig geheiratet.

Sie fühle sich mit der Schwangerschaft "sehr gut", sagt Barbara Meier. "Ich hatte von Freundinnen so einiges gehört. Doch bisher habe ich mit keinerlei Schwierigkeiten zu kämpfen." Klassische Heißhungerattacken erlebt sie nicht, im Gegenteil: "Ich habe eher Lust auf gesundes Essen, frisches Obst und Gemüse. Auf Zucker oder zuckerhaltige Getränke habe ich plötzlich gar keine Lust mehr.

