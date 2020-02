Termin: BMI: Tag der Kriminalitätsopfer 2020Termin

Freitag, 21. Februar 2019, 9 Uhr, Bundesministerium für Inneres, Minoritenplatz

Wien (OTS) - Das Bundesministerium für Inneres und der WEISSE RING veranstalten am Freitag, 21. Februar 2020, ein Symposium anlässlich des Tages der Kriminalitätsopfer. Die Tagung widmet sich dem Thema „Cybercrime“.

Die Veranstaltung wird von Innenminister Karl Nehammer und dem Präsidenten des WEISSEN RINGS, Hon.-Prof. Dr. Udo Jesionek, eröffnet.

Statements von

Bundesministerin MMag. Dr. Susanne Raab, Bundeskanzleramt, Bundesministerin für Frauen und Integration





Bundesministerin Mag. Dr. Alma Zadić, LL.M, Bundesministerium für Justiz





Bundesminister Karl Nehammer, MSc, Bundesministerium für Inneres

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Medien sind zu dieser Veranstaltung herzlich eingeladen.

Zeit: Freitag, 21. Februar 2020, 9 Uhr

Ort: Bundesministerium für Inneres, Großer Vortragssaal

1010 Wien, Minoritenplatz 9

Einlass für Medien: ab 8 Uhr

Ende des medienöffentlichen Teils der Veranstaltung: 10 Uhr

Aus organisatorischen Gründen wird um Anmeldung zur Teilnahme am medienöffentlichen Teil der Veranstaltung per E-Mail an pressestelle @ bmi.gv.at oder telefonisch unter +43 1 531 26 – 2488 gebeten.

Es darf darauf hingewiesen werden, dass beim Betreten des Innenministeriums Sicherheitskontrollen durchgeführt werden. Daher kann es zu kurzen Wartezeiten kommen. Bitte beachten Sie, dass für den Zutritt ein gültiger Presseausweis oder eine Bestätigung des Medienunternehmens sowie ein amtlicher Lichtbildausweis (Personalausweis, Reisepass, Führerschein) vorzuweisen sind.

