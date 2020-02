Karas/Thaler zu Künstlicher Intelligenz und 5G: "Zukunft hat bereits begonnen"

Karas: "Milliardenchancen für Europas Wirtschaft nützen" / Thaler: "Transparenz und Sicherheit für Binnenmarkt wichtig"

Brüssel (OTS) - "Die Zukunft hat bereits begonnen, die Digitalisierung schreitet voran und erreicht schon fast alle Lebensbereiche. Diese Entwicklung wird sich rasant fortsetzen, ein Turbo in Richtung Internet der Dinge und Künstliche Intelligenz wird die superschnelle 5G-Datenübertragung", sagen die ÖVP-Europaabgeordneten Othmar Karas und Barbara Thaler zur heutigen Vorlage der KI- und Digitalstrategie der EU. "Es ist höchste Zeit, geeignete Rahmenbedingungen für diese Zukunft zu schaffen."

"Künstliche Intelligenz und das Internet der Dinge können das Leben für die Menschen deutlich einfacher machen und bringen Milliardenchancen für die Wirtschaft. Der Mensch muss im Mittelpunkt stehen. Gerade in den Bereichen Green Deal, Energie, Kreislaufwirtschaft, Gesundheit und Verkehr wird sich der Alltag grundlegend ändern. Doch gerade wegen der Durchdringung aller Lebensbereiche ist ein sorgsamer Umgang mit dieser neuen Dimension der Digitalisierung von Bedeutung", sagt Karas.

"Daher brauchen wir Standards und klare Spielregeln im technischen wie im ethischen Bereich, die diesen Herausforderungen Rechnung tragen. Diese Standards sollten Vorbildwirkung für die ganze Welt haben", sagt Thaler. "Damit der Binnenmarkt weiter reibungslos funktionieren kann, müssen Transparenz und Sicherheit ganz großgeschrieben werden. Der 5G-Ausbau braucht europaweit objektive Sicherheitskriterien und wir sehen der europäischen Zertifizierung mit Zuversicht entgegen. Die Sicherheit der Systeme muss mit der Vielfalt der Anwendungen im Gleichschritt entwickelt werden. Und wir müssen den Menschen die vielfach verbreitete Angst und Skepsis vor neuen Technologien nehmen, damit sie auch für sich persönlich das meiste herausholen können. "

"Europa ist bei 5G-Netzwerktechnologie gut aufgestellt und in der Robotik führend. Rund 50 Prozent aller 5G-Patente sind weltweit in europäischer Hand. Jetzt müssen wir intensiv in Forschung, Entwicklung und Innovation investieren, damit wir die Nase bei diesen Zukunftstechnologien vorne behalten und die enormen wirtschaftlichen Chancen nützen können. Das muss sich auch im neuen EU-Langzeitbudget widerspiegeln", sagt Karas. "Gerade weil sich Alltag und Arbeitsleben durch die Digitalisierung so rasch verändern, müssen wir der sozialen Dimension besonderes Augenmerk schenken. Dabei spielt die Bildung eine große Rolle: Heute eine gute digitale Ausbildung bringt morgen die guten Jobs."

"Kein Zweifel darf daran bestehen, dass KI den Menschen am Ende der Entscheidungskette nicht ersetzen darf. Der Mensch muss die Entscheidungshoheit über die KI behalten", sind sich Karas und Thaler einig.

Rückfragen & Kontakt:

Dr. Othmar Karas MEP, Tel.: +32-2-28-45627, othmar.karas @ ep.europa.eu

MMag. Barbara Thaler MEP, Tel.: +32-2-28-45218

barbara.thaler @ ep.europa.eu

Wolfgang Tucek, EVP-Pressedienst, Tel.: +32-484-121431, wolfgang.tucek @ ep.europa.eu