Wanderausstellung „25 Jahre Österreich in der EU – Wachsen in Europa“ eröffnet

LR Eichtinger: Schau soll Vorteile der EU stärker in den Vordergrund rücken

St. Pölten (OTS/NLK) - „Der Beitritt Österreichs zur EU vor 25 Jahren ist eine Erfolgsstory für Niederösterreich. Denn durch die EU-Mitgliedschaft hat Niederösterreich eine unvergleichliche Aufholjagd gestartet und einen enormen Turbo erfahren. Niederösterreich ist heute ein international geachtetes Wirtschafts-, Forschungs- und Kulturland und Vorreiter in der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit“, so Europa-Landesrat Martin Eichtinger bei der Eröffnung der Wanderausstellung „25 Jahre Österreich in der EU“, im Landhaus-Foyer in St. Pölten. Initiiert wurde diese Ausstellung von der EuropeDirect-Informationsstelle, dem Haus der Geschichte im Museum Niederösterreich, der Europäischen Kommission, der Stadt Wien und der Österreichischen Gesellschaft für Europapolitik.

Ziel der Wanderausstellung, die während des gesamten Jubiläumsjahrs 2020 durch das Land tourt, ist es, über die Entstehungsgeschichte unseres heutigen Europas zu informieren, europäische Institutionen besser zu verstehen und über die Vorteile der Europäischen Union zu informieren. Es kommen Persönlichkeiten zu Wort, die maßgeblich den Beitritt Österreichs zur EU mitgestaltet haben, und auch die junge Generation, die bereits in die Europäische Union hineingeboren wurde und über das EU-Programm Erasmus+ viele Vorteile als Selbstverständlichkeit erlebt. „Erasmus+ ist ein wichtiger Meilenstein, um die EU-Skepsis noch weiter abzubauen“, so Eichtinger. Die Wanderausstellung holt auch Leuchtturmprojekte vor den Vorhang, deren Umsetzung mit EU-Fördergeldern ermöglicht wurde. Die Initiative Healthacross, im Rahmen von INTERREG-Österreich-Tschechische Republik, ist hier nur ein Beispiel eines internationalen Vorzeigeprojektes im Gesundheitsbereich.

Bei der Präsentation der Ausstellung lud Geschäftsführer Matthias Pacher zum Zeitzeugen-Forum „Erzählte Geschichte“ mit Erhard Busek am 17. Juni um 18.30 Uhr ins Museum Niederösterreich. Die Wanderausstellung „25 Jahre Österreich in der EU“ wird neben Schulen auch Magistraten und Bezirkshauptmannschaften kostenfrei zur Verfügung gestellt. Buchungen sind direkt unter https://europainfo.at/ bzw. 02742/9005-13002 möglich.

Weitere Informationen: Büro LR Eichtinger, Mag. Markus Habermann, Telefon 02742/9005-12361, E-Mail markus.habermann @ noel.gv.at, https://europainfo.at.

