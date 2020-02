AVISO: Pressegespräch „Zeugnisverteilung Kinderrechte" am 3.3.2020

Netzwerk Kinderrechte präsentiert die gesamte aktuelle Kritik und Empfehlungen der Vereinten Nationen an den Staat Österreich

Das Netzwerk Kinderrechte präsentiert und erklärt bei diesem Pressegespräch die umfassenden Empfehlungen des UN-Kinderrechtsausschusses: "Auch wir werden ausnahmsweise Ziffernnoten vergeben. Dann wird sich zeigen, wo Österreich kein "Sehr gut" erhält und ob es dennoch die Aufnahme schafft. Die Aufnahme in die Riege der "kinderrechte-gerechten" Länder! Elisabeth Schaffelhofer-Garcia Marquez, Koordinatorin des Netzwerks Kinderrechte Österreich

Wien (OTS) - Zeugnisse sind gerade in aller Munde und sind entscheidend für die Zukunft von Kindern in Österreich: Volksschulkinder pilgern derzeit mit ihren Schulnachrichten zur Anmeldung an die höheren Schulen.



Doch auch ein ganz anderes Zeugnis wurde aktuell veröffentlicht: das Kinderrechte-Zeugnis der Vereinten Nationen an den Staat Österreich. Dieses Kinderrechte-Zeugnis kann noch vielmehr über die Zukunft von Kindern und Jugendlichen in Österreich entscheiden. 13 Seiten lang und derzeit nur auf Englisch verfügbar kritisiert es unter anderem die noch immer vorhandene Gewalt an Kindern in Familie, Kirche und Sport, die fehlende Gleichbehandlung von Kindern mit Behinderung oder von Kinderflüchtlingen, aber auch das Kopftuchverbot.



Wir laden die VertreterInnen der Medien sehr herzlich zu diesem Termin ein:



Pressegespräch „Zeugnisverteilung Kinderrechte“

Wann: Dienstag, 3.3.2020 um 10:00 Uhr

Wo: wienXtra Kinderinfo, MuseumsQuartier/Hof 2, Museumsplatz 1, 1070 Wien



Rückfragen & Kontakt:

Elisabeth Schaffelhofer-Garcia Marquez

Mobil: 0676/88011-1016

elisabeth.schaffelhofer @ kinderhabenrechte.at

www.kinderhabenrechte.at