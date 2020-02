Stögmüller: Namensnennung wichtiger Schritt in der Eurofighter Causa

Grüne: Jetzt ist die Justiz am Zug

Wien (OTS) - „Die heutige Nennung der 14 Namen von Airbus an die österreichischen Behörden ist ein weiterer wichtiger Schritt in der Aufklärung der Eurofighter Causa. Hier hat der öffentliche Druck auf Airbus Erfolg gezeigt, um an die dringend notwendigen Informationen zu kommen“ zeigt sich David Stögmüller, Verteidigungssprecher der Grünen, erfreut.

„Nun ist die österreichische unabhängige Justiz am Zug, es muss nun ermittelt werden, unter welchen Umständen die Geldströme an diese 14 Personen geflossen sind. Ich habe vollstes Vertrauen, dass die österreichische Justiz nun ihre Arbeit aufnehmen kann und wir so endlich einen großen Schritt in Richtung Aufklärung der Eurofighter Causa kommen. Das sind wir den österreichischen Steuerzahler*innen nach mehr als 17 Jahren schuldig“ bekräftigt Stögmüller.

„Ich werde auch noch eine parlamentarische Anfrage an das Justizministerium einbringen, um abzuklären, seit wann die konkreten Namen dem Justizministerium bekannt sind, welche Informationen von Seiten Airbus genannt worden sind und ob es noch weitere Informationen an die WKStA gegeben hat“, zeigt sich Stögmüller entschlossen.

„Und weiters werden wir morgen bei einem Treffen mit der Justizministerin, gemeinsam mit der Finanzprokuratur, die nächsten Schritte besprechen. Airbus hat den Behörden nun die Namen genannt, dennoch sind alle weiteren Optionen rund um den Eurofighter Kaufvertrag abzuwägen. Die Namensnennung allein ist noch keine Lösung für die gesamte Causa“, so Stögmüller abschließend.

