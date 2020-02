AVISO: Rohstoffwende - Wie machen wir Österreich durch eine neue Rohstoffstrategie fit für die Zukunft?

Impulsvorträge, Podiumsdiskussionen und Pressegespräch zum Lebenszyklus mineralischer Rohstoffe

Unser Lebensstil verlangt nach immer mehr Rohstoffen für die Produktion von für uns selbstverständlichen Produkten, wie etwa im IT-Bereich. Die destruktiven Auswirkungen dieses Hungers nach Rohstoffen werden dabei aber viel zu wenig beleuchtet. Rohstoffabbau ist auch für die Hälfte unserer Klimaemissionen verantwortlich – unser Konsumverhalten kurbelt diesen Ressourcenverbrauch immer weiter an.

Österreich spielt im Verhältnis zu seiner Größe eine überproportional wichtige Rolle im extraktiven Rohstoffsektor. Etliche österreichische Unternehmen sind wichtige Verarbeiter von mineralischen Rohstoffen und in ihrem Geschäftssegment an der Weltspitze. Österreich ist bei bestimmten Rohstoffen stark von Importen und somit von Fluktuationen internationaler Preise und Entwicklungen in den Ursprungsländern abhängig. Gleichzeitig ist der Pro-Kopf-Rohstoffverbrauch im internationalen sowie im europäischen Vergleich überproportional hoch.

Nationale und internationale Gäste erläutern und diskutieren die verheerenden Folgen der Ressourcenextraktion in den Abbauländern und die Folgen: Wie kann Rohstoffpolitik auf nationaler, europäischer und internationaler Ebene sozial, ökologisch nachhaltig und fair gestaltet werden? Wie können journalistisch die Themenkomplexe Menschenrechte und Umweltauswirkungen im Rohstoffsektor aufgegriffen werden?





Rohstoffwende - Wie machen wir Österreich durch eine neue Rohstoffstrategie fit für die Zukunft?

- Vorträge und Diskussion

Mittwoch 4.März 2020 13:30 – 18:00

Albert Schweitzer Haus

Schwarzspanierstraße 13, 1090 Wien

Das Programm: https://www.global2000.at/events/rohstoffwende

Zur Anmeldung: https://rohstoffwende.typeform.com/to/P0o4sK





ACHTUNG – Zusatzveranstaltung: Der destruktive Hunger nach Rohstoffen

- Pressegespräch zu Auswirkungen und Auswegen mit Gästen aus China, Kolumbien und Brasilien mit Vorträgen und Gelegenheit für Einzelinterviews

Dienstag, 3. März 2020 14:00 – 16:00 Uhr

GLOBAL 2000

Neustiftgasse 36, 1070 Wien

Das Programm: https://www.global2000.at/sites/global/files/RohstoffeEventEinladung.pdf

Bitte um Anmeldung unter presse@global2000.at

Mit Beiträgen von und Interviewgelegenheit mit: Dom Vicente de Paula Ferreira und Frei Rodrigo Péret über den Dammbruch in Brumadinho/Brasilien mit 272 Toten. Yefferson Rojas Arango über den Widerstand gegen die Goldmine , Cosajuca, Kolumbien. Au Lap Hang aus Hong Kong spricht über die Chinesische Lithium-Ionen Batterieindustrie und die vorherrschenden Arbeitsbedingungen.

Deutsche Übersetzungen aus Englisch, Spanisch und Portugiesisch wird bereit gestellt.



Beide Veranstaltungen werden von der AG Rohstoffe organisiert, die aus der Dreikönigsaktion – Hilfswerk der Katholischen Jungschar, Finance & Trade Watch, GLOBAL 2000, dem Jane Goodall Institut – Austria, dem Netzwerk Soziale Verantwortung (NeSoVe), Repanet – Re-Use- und Reparaturnetzwerk Österreich, Südwind und weltumspannend arbeiten besteht.

Das Positionspapier der Arbeitsgemeinschaft Rohstoffe





