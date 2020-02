AHCP Treffen der Supercomputer-ExpertInnen am IST Austria

Klosterneuburg (OTS) - Das jährliche Austrian High-Performance Computing (AHPC) Treffen zum Thema Supercomputing findet dieses Jahr vom 19. bis 21. Februar 2020 am Institute of Science and Technology (IST) Austria in Klosterneuburg statt. 120 nationale und internationale ExpertInnen treffen sich zum Austausch über die Aspekte der Anwendung in der Forschung und den Betrieb von Supercomputern. Neben hochkarätigen TeilnehmerInnen aus den USA wird u.a. auch IST Austria Professor und Strukturbiologe Leonid Sazanov über die Anforderungen an die HPC Infrastruktur beim Einsatz von Kryo-Elektronenmikroskopie zur Entschlüsselung von 3D-Strukturen biologischer Proteinkomplexe sprechen. Weitere internationale Experten werden über die Entwicklung von schnelleren und (energie-)effizienten Algorithmen und die Herausforderungen an die Speicherung von immer größeren Datenmengen sprechen. Ein wesentlicher Aspekt ist auch die europäische Dimension von HPC. Dazu wird Philippe Notton über die Europäische-Prozessor-Initiative sprechen, und es wird die Beteiligung von Österreich bei Programmen wie Prace und EuroHPC diskutiert.

Alois Schlögl, Organisator des diesjährigen AHPC Meetings und selbst Experte für Scientific Computing am IST Austria: „Initiativen wie das AHPC Meeting sind ganz wesentlich um den aktuellen Stand der Technik und zukünftige Entwicklungen zu diskutieren, um bei zukünftigen HPC Investitionen die bestmöglichen Entscheidungen treffen zu können. Mit der Vernetzung von nationalen und internationalen ExpertInnen schaffen wir Know-How und Synergien für den Forschungs- und Wirtschaftsstandort Österreich“. Außerdem wird damit auch die Wichtigkeit gemeinsamer Aktivitäten innerhalb der österreichischen Forschungslandschaft unterstrichen

