Neues Patientenmagazin der Wiener Ärztekammer

GESUND & LEBEN ab sofort als Patientenzeitung auch in Wien – Beiträge zu Gesundheit, Lifestyle, Sport und Freizeit

Wien (OTS) - Seit Februar 2020 liegt GESUND & LEBEN mit einer eigenen Wien-Ausgabe als offizielles Patientenmagazin der Wiener Ärztekammer in allen Wiener Ordinationen auf. Zusätzlich werden auch Kaffeehäuser, Apotheken und Friseure beliefert. ****

Möglich macht dies eine Kooperation der Wiener Ärztekammer mit dem Ärzteverlag als Herausgeber. „Es ist ein Magazin, dessen Inhalt sich an den Bedürfnissen, Interessen und Sorgen der Patientinnen und Patienten orientiert, das aber auch die Wartezeit in den Ordinationen auflockern und verkürzen soll. Daher finden sich darin nicht nur nützliche Gesundheits- und Ernährungstipps, sondern auch Beiträge zu Lifestyle, Sport und Freizeit", so Thomas Szekeres, Präsident der Ärztekammer für Wien.

Die Gesamtauflage von GESUND & LEBEN liegt bei mehr als 200.000 Exemplaren. Das Magazin erscheint zehn Mal pro Jahr und bietet Hintergrundinformationen und nützliche Tipps rund um das Thema Gesundheit. (bs)

