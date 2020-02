ÖSTERREICH & oe24 steigert verbreitete Auflage auch in der ÖAK im 2. Halbjahr 2019

Verbreitete Auflage von ÖSTERREICH & oe24 steigt in neuer ÖAK auf 531.050 – klare Nummer-1-Position in Wien

Wien (OTS) - Der neuen Titel-Kombi ÖSTERREICH & oe24 ist es neuerlich gelungen, die verbreitete Auflage in der "Österreichischen Auflagen-Kontrolle" (ÖAK) zu steigern.

In der neuen ÖAK für das 2. Halbjahr 2019 steigert ÖSTERREICH & oe24 seine verbreitete Auflage von 530.477 im Vorjahr auf nunmehr 531.050 verbreitete Exemplare pro Tag.

ÖSTERREICH & oe24 ist damit die einzige Zeitung in den Top 3 der meistverbreiteten Tageszeitungen im Land, die ihre Auflage auch im Vergleich zum Vorjahr steigern konnte.

In Wien erreicht die ÖSTERREICH & oe24-Kombi zum zweiten Mal in Folge die Nummer-1-Position: Mit 340.149 täglich entnommenen/verbreiteten Zeitungen ist ÖSTERREICH & oe24 die mit klarem Abstand am stärksten verbreitete Tageszeitung in der Bundeshauptstadt Wien.

ÖSTERREICH-Herausgeber Wolfgang Fellner: „Die Auflagen-Steigerung von ÖSTERREICH & oe24 im vergangenen Halbjahr unterstreicht den Erfolgskurs der Mediengruppe ÖSTERREICH im Jahr 2019. Die neue Tageszeitungs-Kombi ÖSTERREICH & oe24 überzeugt mit täglicher journalistischer Qualität, den meisten Innovationen am Markt und einem spannenden Inhalts-Konzept, das vor allem bei jungen Lesern am besten ankommt. Die Nummer-1-Position in der verbreiteten Auflage der ÖAK 2. Halbjahr 2019 zeigt, dass ÖSTERREICH & oe24 in Wien mittlerweile mit deutlichem Abstand zur beliebtesten Tageszeitung geworden ist."

ÖSTERREICH-Geschäftsführer Wolfgang Zekert: „Der neuerliche Auflagen-Zugewinn für ÖSTERREICH & oe24 ist auch Resultat des kontinuierlichen Ausbaus unserer Vertriebs-Angebote. Wir haben im vergangenen Jahr die Zahl der ÖSTERREICH & oe24-Entnahmestellen um mehr als 10 Prozent gesteigert und neben dem Gratis-Angebot an fast allen Öffi-Stationen in Wien, NÖ, OÖ und Graz erstmals auch ein attraktives Entnahme-Angebot in vielen Einzelhandels-Filialen aufgebaut."

Quelle: ÖAK 2. Halbjahr 2019, verbreitete Auflage. Vergleich mit ÖAK 2. Halbjahr 2018, verbreitete Auflage. Kombi ÖSTERREICH & oe24 ist Tageszeitungen-GRATIS, Wochenschnitt Mo-Fr

