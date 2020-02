ORF III am Donnerstag: Drei Filme der Krimireihe „Wilsberg“ mit Leonard Lansink

„Die fünfte Gewalt“, „Straße der Tränen“ und „Bittere Pillen“

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information zeigt im Hauptabend am Donnerstag, dem 20. Februar 2020, anlässlich des 25-Jahr-Jubiläums der Krimireihe „Wilsberg“ drei Fälle des Münsteraner Privatdetektivs und Buchantiquars Georg Wilsberg. Davor meldet sich „Kultur Heute“ (19.45 Uhr) am Tag des Opernballs wieder mit den aktuellen Infos aus der Wiener Staatsoper.

Da der ehemalige Rechtsanwalt Georg Wilsberg (Leonard Lansink) mit seinem Antiquariat mehr schlecht als recht über die Runden kommt, hält er sich zusätzlich mit Aufträgen als Privatermittler über Wasser. Dabei spannt er oft seinen besten Freund, Steuerermittler Ekki (Oliver Korittke) und seine Patentochter und Nichte Alex (Ina Paule Klink) ein – gerne auch gegen deren Willen.

ORF III zeigt ab 20.15 Uhr drei markante Fälle Wilsbergs. Den Anfang macht der Film „Wilsberg – Die fünfte Gewalt“ aus dem Jahr 2016. Nach einem heftigen Streit in einem Lokal bleibt eine junge Frau deprimiert an ihrem Platz zurück. Wilsberg (Leonard Lansink) kommt mit ihr ins Gespräch. Nina Kröner (Annika Kuhl) fasst schnell Vertrauen zu ihm und scheint dazu bereit zu sein, mehr über ihre missliche Lage zu erzählen. Doch dazu kommt es nicht. Die Frau verschwindet auf die Toilette und wird dort ermordet.

Anschließend geht es weiter mit „Straße der Tränen“ (21.50 Uhr) aus dem Jahr 2017. Spätnachts nimmt Ekki ein 18-jähriges Mädchen von einer Landdisco im Auto mit und setzt sie in der Nähe ihrer Wohnung ab. Doch Emelie Boll (Annika Schrumpf) kommt niemals dort an. Die Eltern, Peter (Philipp Moog) und Susanne Boll (Regula Grauwiller), sind in größter Sorge. Denn in der Vergangenheit sind am Horsthauser Landweg, auch „Straße der Tränen“ genannt, schon zwei Frauen entführt und zwei Tage später ermordet worden. Einziger Anhaltspunkt ist zunächst der rote Wagen, in den Emelie – Zeugenaussagen zufolge – kurz vor ihrem Verschwinden eingestiegen ist: Ekkis Wagen. „Bittere Pillen“ (23.25 Uhr) gibt es zum Abschluss: In der Folge aus dem 2015 überschlagen sich die Ereignisse: Im Antiquariat erscheint der Naturheiler Christopher Seekatz (Folker Banik) und beauftragt Wilsberg, seine Frau zu beschatten. Schnell stellt sich heraus, dass der Verdacht berechtigt war: Andrea Seekatz (Katharina Müller-Elmau) hat eine Affäre. Und zwar mit niemand anderem als mit Ekkis Chef Grabowski (Vittorio Alfieri). Noch bevor Wilsberg seinen Klienten in Kenntnis setzen kann, wird Christopher Seekatz ermordet – die Leiche ist mit Bachblüten und Heilsteinen drapiert.

