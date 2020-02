„Soko Kitzbühel“: Seit 19 Staffeln in Österreich beliebt und international begehrt

Der ORF-Serienerfolg bislang in zahlreiche Länder verkauft

Wien (OTS) - Am 4. Februar 2020 startete die 19. Staffel der erfolgreichen ORF/ZDF-Koproduktion mit der Auftaktfolge „Mein Fleisch und Blut“ in ORF 1, dem ersten von insgesamt 13 neuen Fällen. Schon am 17. März 2020 gibt es den nächsten Grund zu feiern: Dann geht die 250. Folge des beliebten ORF-Krimidauerbrenners über die Bildschirme. „Soko Kitzbühel“ zählt auch zu den fiktionalen Exportschlagern und wurde von Content Sales International der ORF-Enterprise bereits in neun Ländern lizenziert.

Dieses Jahr wird die Serie gleich auf drei europäischen Sendern on air gehen: In Italien sorgen die Ermittler von „Soko Kitzbühel“ seit Jänner auf Discoverys „Paramount Channel“ für Top-Quoten. Auch die Schweizer Nachbarn senden Folgen der, in den nahegelegenen Alpen gedrehten, Serie: SRF (ab März 2020) und RSI (ab September 2020) haben sich für die österreichisch-deutsche Koproduktion entschieden.

In Deutschland waren die Tiroler Kriminalfälle neben dem Koproduktions-Partner ZDF auch auf RTL Crime und als Video-on-Demand bei Vodafone zu sehen. Die beeindruckende Landschaft und das gefinkelte Ermittlerteam erreichten auch Seher/innen in China (CCTV) und dem Iran (IRIB) sowie das deutschsprachige Publikum in den Vereinigten Staaten auf MyGermanTV. In Europa erfreut sich die ORF-Erfolgsserie großer Beliebtheit in Tschechien (FTV Prima), Ungarn (Story4, Story5, Galaxy), und der Ukraine (Kino-TV). Zudem kann die Serie im österreichischen Video-on-Demand-Service Flimmit abgerufen werden und bereits 196 Folgen sind auf DVD erhältlich.

„‚Soko Kitzbühel‘ ist die am längsten laufende ORF-Serie und mit der Grün-Zertifizierung erneut Fernseh-Pionier. Sie ist authentisch und passt sich dem Zeitgeist an; in bald 20 Jahren hat sie nichts an Aktualität und Spannung eingebüßt. Nicht nur das macht sie für den internationalen Markt so spannend; Kitzbühel ist weltweit ein Begriff! ‚Soko Kitzbühel‘ zeigt die schönsten Seiten des Landes, die viele Seher auf der ganzen Welt schon aus den vielfach ausgezeichneten ‚Universum‘-Naturfilmen oder dem berühmten Hahnenkamm-Rennen kennen. Die Serie mit ihrem herausragenden Cast, Autoren, Regie und Produzenten ist ein Aushängeschild für fiktionalen Erfolg aus Österreich, die weit über die Alpenregion hinaus begeistert“, kommentiert ORF-Enterprise-Geschäftsführerin Beatrice Cox-Riesenfelder.

Erste grün-zertifizierte Serie in Österreich ist auch abseits des Bildschirms am Puls der Zeit

Zwei Drehblöcke der 2019 gedrehten 19. Staffel (insgesamt 108 Drehtage) wurden nach den Kriterien des österreichischen Umweltzeichens produziert. Damit ist „Soko Kitzbühel“ nicht nur seit knapp 20 Jahren ein Publikumsmagnet, sondern auch die erste grün-zertifizierte Serie in Österreich. Die größten Umweltbelastungen am Set und in der (Post-)Produktion wurden definiert und nach Möglichkeit eliminiert oder weitgehend eingeschränkt, um so nachhaltig, ressourcenschonend und auch gesünder zu arbeiten. Dies umfasst vor allem die Bereiche Energie, Transport, umweltschädliche Substanzen und Abfall.

