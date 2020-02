Amtsblatt der Stadt Wien bietet mehr News und zeigt sich im neuen Design

Wien (OTS/RK) - Das Amtsblatt der Stadt Wien präsentiert sich seit Kurzem im neuen Markenauftritt der Stadt. Neues Layout und neuer Schriftsatz prägen das Bild. Mit dem Relaunch wurde auch der redaktionelle Inhalt erweitert: Der Schwerpunkt liegt jetzt noch mehr auf speziellen Informationen für die Wiener Unternehmerinnen und Unternehmer; zudem werden unter anderem Förderungen oder kreative Calls der Wirtschaftsagentur Wien vorgestellt. Relevante Nachrichten aus Wiener Stadtverwaltung, insbesondere die Wirtschaft betreffend, erhalten somit mehr Platz.

Weiterhin informiert das Amtsblatt über Sitzungen von Landtag, Gemeinderat und Gemeinderatsausschüsse (Protokolle), über aktuelle Ausschreibungen für öffentliche Aufträge und Postenausschreibungen innerhalb der Stadt Wien, amtliche Kundmachungen und Gewerbeberechtigungen.

Hier geht’s zur Bestellung des Amtsblattes

Das Amtsblatt erscheint einmal in der Woche am Donnerstag. Ein Jahres-Abo kostet 44 Euro und kann online an die gewünschte Adresse bestellt werden.

Hier der Link zur Bestellung: https://www.wien.gv.at/medien/print/amtsblatt/

Das Amtsblatt kann auch im Rathaus abgeholt werden. Eine Ausgabe ist um 1,10 Euro in der Stadthauptkasse erhältlich (Rathaus, Stiege 7, Hochparterre, Tür 103). (Schluss) red

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Stadtredaktion, Diensthabende/r Redakteur/in

01/4000-81081

dr @ ma53.wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse



Elisabeth Hirt, Öffentlichkeitsarbeit MA 53

01/4000-81842

elisabeth.hirt @ wien.gv.at