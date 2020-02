Ausstellung „Farben & Figuren“ im Bezirksmuseum 18

Wien (OTS/RK) - Beeindruckende Arbeiten der Maler Gabriela Krainz und Christof Mayer werden von Donnerstag, 20. Februar, bis Sonntag, 8. März, in einer Gemälde-Ausstellung im Bezirksmuseum Währing (18., Währinger Straße 124) gezeigt. Die Schau hat den Titel „Farben & Figuren“. Der Eintritt zur Vernissage am Donnerstag, 20. Februar, ab 18.00 Uhr, ist frei. Die beiden Kunstschaffenden nehmen an der Eröffnungsveranstaltung teil. Hernach sind die attraktiven Bilder jeweils am Sonntag (10.00 bis 12.00 Uhr), am Donnerstag (18.00 bis 20.00 Uhr) und am Montag (9.30 bis 11.30 Uhr) zu betrachten. Stets ist der Zutritt zur Ausstellung gratis. Gerne nimmt das freiwillig agierende Museumsteam Spenden des Publikums an. Auskünfte: Telefon 4000/18 127 (Ehrenamtliche Museumsleitung: Doris Weis).

Gabriela Krainz, geboren 1957, und Christof Mayer, Jahrgang 1969, haben schon zahlreiche Einzel- und Gemeinschaftsausstellungen im Inland und im Ausland erfolgreich absolviert sowie Auszeichnungen für ihr herausragendes kunstvolles Tun erhalten. Zu den Werken von Krainz: „Mittels kreativer Kombination von Siebdruck, Acrylfarben und Wachs verzaubert die Künstlerin die Betrachterinnen und Betrachter der figurativen Stimmungsbilder mit ihren magischen ‚Fantasieblasen‘ und entfacht vielschichtige Empfindungen wie Zuneigung, Liebe, Gemeinsamkeit oder einfach nur Neugier (http://krainz-art.com/)“. Eine kurze Beschreibung der ausdrucksstarken Gemälde ihres kongenialen Maler-Kollegen Mayer: „Christof Mayer präsentiert zum einen Bilder, die Geschichten erzählen (www.tonmalerei.at) und zum anderen abstrakte Malerei, zum Thema Farbe und Bewegung (www.farbkomposition.at)“. Infos über die aktuelle Ausstellung per E-Mail: bm1180@bezirksmuseum.at.

