Hofburgkapelle - "Aschermittwoch der Künstlerinnen und Künstler"

Wien (OTS) - Wie bereits in den vergangenen Jahren findet der diesjährige „Aschermittwoch der Künstlerinnen und Künstler“ am 26. Februar um 17 Uhr, in der Hofburgkapelle statt. Das Thema ist diesmal „Macht Euch die Erde untertan“ (vgl. Genesis 1,28) – Schöpfungsverantwortung und Fastenzeit. Unter der liturgischen Gestaltung von Kirchenrektor Peter Schipka und unter der künstlerischen Gesamtleitung von Erwin Ortner werden neben Rezitationen von Julia Stemberger die Klangkörper der Wiener Hofmusikkapelle, deren Mitglieder und Freunde den Abend mit Musik von der Gregorianik bis zur Gegenwart gestalten.

Mitwirkende sind Julia Stemberger, die Wiener Sängerknaben, Mitglieder des Herrenchors der Wiener Staatsoper, die Choralschola der Wiener Hofburgkapelle, der Chorus Viennensis, Dominik Hellsberg, Martin Fraustadt, Maxim Brilinsky und Robert Kovács.

Erbeten werden Spenden von mindestens € 30,-. Die Einnahmen der Benefizveranstaltung gehen zur Gänze an die St. Anna Kinderkrebsforschung.

Anmeldungen für die Teilnahme werden unter office @ hofmusikkapelle.gv.at entgegengenommen.

Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind dazu herzlich eingeladen.

