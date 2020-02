NTT Austria erhält erneut Top Employer Zertifizierung

Wien (OTS) - NTT Austria freut sich über die Auszeichnung als Top Employer 2020 in Österreich durch das Top Employer Institute. Der führende Anbieter von Technologiedienstleistungen hat diese Zertifizierung nun zum vierten Mal in Folge (vormals als Dimension Data Austria) erhalten und sichert sich damit einen der begehrten Plätze in der Gruppe der Top Employer in Österreich. Zudem wurde NTT Ltd auch als Top Employer Europe ausgezeichnet.

Die jährlich vom Top Employers Institut durchgeführte internationale Studie erkennt Leistungen von Organisationen als führende Arbeitgeber an. Im Fokus stehen dabei die HR-Prozesse, die für ein optimales Arbeitsumfeld sorgen. „Um als Top Employer anerkannt zu werden, muss ein Unternehmen beweisen, dass die Umsetzung der Personalstrategien die Arbeitswelt der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wirklich bereichert. Die zertifizierten Unternehmen sind ein herausragendes Beispiel für engagiertes Personalmanagement, kontinuierliche Verbesserung und das Versprechen: ‚for a better world of work'“ , erklärt David Plink, CEO des Top Employer Institutes.

Für teilnehmende Unternehmen ist es nur möglich diese Zertifizierung zu erlangen, wenn sie den strengen Prüfungsprozess durchlaufen und die hohen Standards erfüllen. Um die Validität des Prozesses zu bestätigen, wurden 600 Praktiken aus den folgenden zehn Bereichen auditiert: Talentstrategie, Personalplanung, Talent Acquisition, Onboarding, Training & Entwicklung, Performance Management, Führungskräfteentwicklung, Karriere- und Nachfolgeplanung, Compensation & Benefits und Unternehmenskultur.

„Im Zuge des Audits für das Top Employer Zertifikat wurden unsere Prozesse und Strategien sehr genau unter die Lupe genommen. Umso mehr freut es uns, dass wir die Top Employer Auszeichnung nun zum vierten Mal in Folge erhalten. Wir werten dies als Anerkennung für unsere kontinuierlichen Anstrengungen, ein modernes und motivierendes Arbeitsumfeld für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu schaffen“ , freut sich Manuela Hartl, Head of Human Resources, NTT Austria.

Über NTT Ltd/ NTT Austria

NTT Ltd. ist ein führendes, weltweit tätiges IT-Dienstleistungsunternehmen. Wir arbeiten mit Unternehmen auf der ganzen Welt zusammen, um durch intelligente Technologielösungen Ergebnisse zu erzielen. Intelligent bedeutet für uns datengesteuert, vernetzt, digital und sicher. Als globaler IT-Dienstleister beschäftigen wir mehr als 40.000 Mitarbeiter an vielfältigen und modernsten Arbeitsplätzen in 57 Ländern. Wir agieren in 73 Ländern und erbringen Dienstleistungen in mehr als 200 Ländern.

In Österreich ist das Unternehmen mit NTT Austria flächendeckend mit Niederlassungen vertreten. Durch die Kombination von globaler Kraft und lokaler Präsenz ermöglichen wir unseren Kunden die vernetzte Zukunft.

