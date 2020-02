Die RMA sind mit mehr als 3,3 Millionen Exemplaren* in ganz Österreich „Einfach näher dran.”

Wien (OTS) - Relevante Informationen aus der unmittelbaren Lebenswelt der Österreicherinnen und Österreicher – das liefern die Wochenzeitungen der Regionalmedien Austria (RMA) in allen Regionen des Landes.

Mit einer verbreiteten Auflage von 3.345.047 Exemplaren* (davon 7.985 ePaper-Exemplare*) werden die Zeitungen der RMA Woche für Woche an die heimischen Haushalte zugestellt und damit wissenswerte Nachrichten aus dem jeweiligen Bezirk – von aktuellen Themen und Initiativen bis zu Veranstaltungen – sowie Informationen zu den Themen Gesundheit, Wirtschaft und Karriere, Kultur, Bauen und Wohnen, Umwelt und vielem mehr.

„Der USP unserer Medien ist ganz klar die Information aus dem jeweiligen Bezirk. Von unseren lokalen Redaktionen für unsere Leserinnen und Leser zusammengestellt, ergänzt durch hyperlokale Beiträge unserer Regionauten, den Leserreportern, sind wir der verlässliche Begleiter in den Regionen”, sagt RMA-Chefredakteurin Maria Jelenko-Benedikt. „Ob mit den wöchentlich erscheinenden Zeitungen, unseren Bezirksnewslettern, der ePaper-App oder auf meinbezirk.at– mit den Medien der RMA ist man einfach näher dran am Geschehen in der Region!”



Titel der Regionalmedien Austria – ÖAK 2. HJ 2019*: verbreitete Auflage*

bz-Wiener Bezirkszeitung 567.174

Bezirksblätter Burgenland 122.203

Bezirksblätter Niederösterreich 717.000

Bezirksblätter Salzburg 203.746

Bezirksblätter Tirol 270.285

meine WOCHE Kärnten 232.295

meine WOCHE Steiermark 506.960

BezirksRundschau Oberösterreich 579.691

RZ-Medien Vorarlberg 137.708

Regionalmedien Austria (RMA) gesamt 3.345.047

davon ePaper 7.985

*Quelle: ÖAK 2. HJ 2019, durchschnittlich verbreitete Auflage inkl. ePaper im Inland der angeführten Titel der RMA und RMA gesamt (wöchentlich, gratis).

Rückfragen & Kontakt:

Regionalmedien Austria AG

Mag. Kerstin Traschler

Leitung Marketing und Kommunikation

M +43/664/80 666 8200

kerstin.traschler @ regionalmedien.at

regionalmedien.at