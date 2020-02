Mit Clownnase in der Firma?

Graz (OTS) - Am Faschingsdienstag sind die Narren los. Aber darf man sich auch in der Arbeit verkleiden? Das geht nur mit dem Okay der Betriebsleitung. Die kann aber auch in gewissen Fällen Kostüme vorschreiben.

Der Faschingsdienstag ist in Österreich ein normaler Arbeitstag. Generell kann die Firmenleitung Kostüme zur Gänze verbieten. Es existieren aber keine rechtlichen Grundlagen, die das Verkleiden am Faschingsdienstag im Job betreffen. In Gerichtsurteilen wird festgehalten, dass die Kleidung an die Art des Betriebes anzupassen ist. „Man wird wohl kaum einen Bestatter in T-Shirt und Jeans oder eine Bankerin in bauchfreiem Top und Ultraminirock finden. Denn es gibt Berufe, wo ein seriöser Auftritt gegenüber den Kunden erwartet wird“, erklärt Arbeitsrechtsexpertin Katharina Urleb.

Sicherheit geht vor

Und es gilt auch Arbeitnehmerschutzvorschriften einzuhalten: „In Betrieben, wo Maschinen rotieren, wie zum Beispiel bei einer Drehbank, ist weite Bekleidung nicht erlaubt. Das betrifft auch Kostüme“, so Biljana Bauer vom AK-Arbeitnehmerschutz.

Was, wenn ich mich verkleiden muss?

Immer öfter wird in bestimmten Branchen von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern verlangt, am Faschingsdienstag in einem Kostüm zur Arbeit zu kommen, das von den Vorgesetzten ausgesucht wird. Grundsätzlich dürfen Beschäftigte so ein Kostüm berechtigt verweigern, das könnte sich jedoch auf das Arbeitsklima schlagen. Ein Nein zur Kostümierung ist aber kein Grund für eine fristlose Entlassung. Die Verkleidung muss auf jeden Fall zwischen den Beteiligten abgesprochen sein. Ausnahmen greifen nur dort, wo Kostüme etwa zur Dienstkleidung zählen wie zum Beispiel bei Promotionjobs. Grundsätzlich gilt: lächerlich oder entwürdigend ist, was nicht dem guten Geschmack der durchschnittlichen Mitbürgerin bzw. des durchschnittlichen Mitbürgers entspricht.

Tipp: Verkleidungen immer im Voraus mit der Betriebsleitung abklären.

