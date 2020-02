Bereits zum 15. Mal: „Musical Mamis & Papis“ singen und spielen für den guten Zweck

Wien (OTS) - Was vor 15 Jahren als spontane Idee entstand, hat mittlerweile bereits Tradition: Am 20. April 2020 bitten die „Musical Mamis & Papis“ wieder zu Musik und Comedy ins Wiener Metropol. Der Erlös der jährlichen Benefizveranstaltung kommt YoungMum zugute, einer Einrichtung zur Begleitung schwangerer Teenager im St. Josef Krankenhaus Wien.

Die Erfolgsstory der Benefizveranstaltung nahm ihren Anfang, als Suzanne Carey – Gründerin und gemeinsam mit Petra Kreuzer bis heute Organisatorin des Abends – zur Geburt ihres Sohnes in einem Wiener Ordensspital war. Dort erfuhr sie von der Einrichtung YoungMum, die es sich zur Aufgabe gemacht hatte, schwangere Teenager während der Schwangerschaft, der Geburt und im ersten Lebensjahr des Babys zu begleiten. Damit diese Leistungen erbracht werden können, ist die Einrichtung jedoch auf Spendengelder angewiesen – um dabei zu helfen, entwickelte Suzanne Carey die Idee der „Musical Mamis“. 15 Jahre später ist die Veranstaltung bereits gut etabliert, und viele bekannte Künstlerinnen und Künstler treten kostenlos auf, um die Einrichtung YoungMum zu unterstützen.

Jubiläum mit vielen Highlights

Die Gala bietet einen bunten Mix aus Musical-Highlights, Pop und Kabarett. Für das 15-jährige Jubiläum konnten wieder viele bekannte Sängerinnen und Sänger sowie Kabarettistinnen und Kabarettisten gewonnen werden. Einige von ihnen, wie z. B. Monika Ballwein, Marika Lichter, Ann Mandrella, Shlomit Butbul, Caroline Vasicek oder die Kernölamazonen wirken bereits seit vielen Jahren an den „Musical Mamis & Papis“ mit. Seit dem Vorjahr sind auch „Papis“ wie z. B. Gernot und Reinwald Kranner dabei. So alt wie die „Musical Mamis & Papis“ selbst – also 15 Jahre – ist Julian Kirchner, der gemeinsam mit seiner Mutter und Initiatorin Suzanne Carey erstmals bei der Gala auftritt. Durch den Abend führen in Doppel-Conference Petra Kreuzer und Lucy McEvil. Die Benefiz-Gala zugunsten der Einrichtung YoungMum wird vom bewährten Team Petra Kreuzer und Suzanne Carey organisiert.

Die Musical Mamis & Papis 2020

Montag, 20. April 2020, 20 Uhr

Wiener Metropol, 1170 Wien, Hernalser Hauptstraße 55

Ticket-Hotline: 01 / 407 77 407

Website: www.wiener-metropol.at/

Eintritt: € 30,- Euro

Hilfe für jugendliche Schwangere

YoungMum schreibt eine mittlerweile lange Erfolgsgeschichte. Seit 2003 erhalten Teenager-Mütter bei YoungMum medizinische Betreuung, verständnisvolle Zuwendung und soziale Begleitung während der gesamten Schwangerschaft bis zum ersten Geburtstag des Babys. Hebammen, Gynäkologinnen und Gynäkologen, eine Psychologin sowie eine Sozialarbeiterin und ein Rechtsberater unterstützen die jungen Frauen unentgeltlich in dieser schwierigen Zeit.

Damit all die Leistungen für Jugendliche und ihre Babys erbracht werden können, ist die Einrichtung allerdings auf Spenden angewiesen. Die alljährliche Benefiz-Gala „Musical Mamis & Papis“ trägt einen Teil zur Finanzierung bei. YoungMum wurde 2003 im Göttlicher Heiland Krankenhaus gegründet, seit Jänner 2019 hat die Einrichtung ihr Zuhause im St. Josef Krankenhaus in Wien.

YoungMum ist auf großzügige Unternehmen, private Spender und Initiativen wie die jährliche Benefizveranstaltung „Musical Mamis & Papis“ angewiesen. Jeder Beitrag hilft!

Unser Spendenkonto

St. Josef Krankenhaus GmbH / YoungMum

Raiffeisenlandesbank Oberösterreich

IBAN: AT75 3400 0002 0262 9590

BIC: RZOOAT2L

Detailprogramm und Bilder zum Download unter

https://www.sjk-wien.at/ueber-uns/presse/presseaussendungen/ bzw. http://www.vinzenzgruppe.at/presse

Musical Mamis & Papis 2020

Datum: 20.04.2020, 20:00 Uhr

Ort: Wiener Metropol

Wien, Österreich

Url: https://www.wiener-metropol.at/

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Anita Knabl-Plöckinger, MAS

St. Josef Krankenhaus GmbH

Leitung Kommunikation

Auhofstraße 189, 1130 Wien

T: +43 1 878 44-4580

M: +43 664 88 41 96 44

anita.knabl-ploeckinger @ sjk-wien.at

www.sjk-wien.at