Erinnerung PK Volksanwaltschaft, AK OÖ, AK Tirol: Pflege – Es geht um Menschenrechte!

Menschenwürdige Lebensbedingungen und zufriedenstellende Arbeitsbedingungen in Pflegeeinrichtungen sicherstellen!

Wien (OTS) - Das Thema Pflege und Betreuung ist eine der größten Herausforderungen der kommenden Jahre. Finanzierung, Ausbildung, Personalmangel – es gibt viele Aspekte. Die Volksanwaltschaft und die Arbeiterkammern Oberösterreich und Tirol beleuchten das Thema von einer anderen Seite: Was bedeutet zu wenig Personal in den Pflegeeinrichtungen für die Lebensbedingungen der BewohnerInnen? Wie müssen die Arbeitsbedingungen ausschauen, damit sowohl die Menschenrechte und eine hohe Lebensqualität der BewohnerInnen als auch die Motivation und die Gesundheit der Beschäftigten gesichert sind? Wie kann sichergestellt werden, dass österreichweit einheitliche, hohe Standards für die Personalberechnung gelten? Welche Schritte sind in der Ausbildung notwendig?

Bitte merken Sie vor:

Pressekonferenz „Pflege – Es geht um Menschenrechte!“

mit

Volksanwalt Mag. Bernhard Achitz

Dr. Johann Kalliauer, Präsident der AK Oberösterreich

Erwin Zangerl, Präsident der AK Tirol

Freitag, 21. Februar 2020, 10 Uhr

Volksanwaltschaft, Singerstraße 17, 1015 Wien

Festsaal im 2. Stock

Wir freuen uns, Sie bei der Pressekonferenz zu begrüßen

Pflege – Es geht um Menschenrechte!

Datum: 21.02.2020, 10:00 - 11:00 Uhr

Ort: Volksanwaltschaft, Festsaal, 2. Stock

Singerstraße 17, 1015 Wien, Österreich

