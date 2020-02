NEOS Wien: SPÖ und Grüne verhindern Transparenzregeln vor Wien-Wahl

Christoph Wiederkehr: „Wir brauchen ein Fairness-Paket für die Wahl!“

Wien (OTS) - Ein Fairness-Paket für die Wien-Wahl fordert NEOS Wien Klubobmann Christoph Wiederkehr bei einer Pressekonferenz am Mittwoch: “Wir möchten einen fairen und transparenten Wahlkampf in Wien. Für entsprechende Maßnahmen bleibt wenig Zeit. SPÖ und Grüne pfeifen aber offenbar auf Transparenz und Kontrolle. Das ist ein Armutszeugnis!“

Der Hintergrund: Vor neun Monaten wurde im Wiener Landtag einstimmig die Einsetzung einer Arbeitsgruppe „Transparenz und Kontrolle“ beschlossen. Vertreter aller Parteien hätten bis Ende 2019 Ergebnisse für Reformen im Bereich Wahlkampfkosten-Obergrenze und Parteienfinanzen vorlegen sollen. Doch der Beschluss wird ignoriert – trotz mehrmaligem Drängen von NEOS gibt es bis heute kein einziges Treffen dieser Arbeitsgruppe.

Christoph Wiederkehr: „Vor allem SPÖ und Grüne sind hier in der Pflicht – wir brauchen in Wien noch vor dem Wahlkampf faire Regeln und auch Konsequenzen, falls Parteien diese Regeln missachten. Das sind wir den Wiener Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern schuldig!“



NEOS Fairness-Paket für die Wien-Wahl:

NEOS Wien fordert für ein sauberes, transparentes System in Wien fünf zentrale Reformen ein:

1. Prüfkompetenz der Parteifinanzen für den Stadtrechnungshof

Der Stadtrechnungshof soll künftig die Finanzen der Parteien, Fraktionen und Parteiakademien prüfen dürfen.

2. Senkung der Wahlkampfkosten-Obergrenze

In Wien liegt die Wahlkampfkosten-Obergrenze mit 6 Millionen Euro nur knapp unter jener für Nationalratswahlen. In Wien sind mit 5,25 Euro/Wahlberechtigtem knapp fünfmal so hohe Ausgaben zulässig wie auf Bundesebene (1,09 Euro/Wahlberechtigtem). In einem ersten Schritt soll die Obergrenze daher auf 3 Millionen Euro halbiert werden.

3. Sanktionen bei Überschreitung der Wahlkampfkosten-Obergrenze

In Wien ist derzeit keinerlei Sanktionierung für den Fall vorgesehen, dass eine Partei die Wahlkampfkosten-Obergrenze überschreitet. NEOS Wien schlägt daher vor, dass sich bei Nichteinhaltung der Wahlkampfkosten-Obergrenze die Strafzahlung auf das Dreifache des Überschreitungsbetrages belaufen soll.

4. Inseratenstopp der Stadt Wien im Wahlkampf

Vor der Wahl droht eine Inseratenflut durch die Stadt Wien, bei der oftmals Informationsanliegen mit Parteienwerbung verwechselt wird. NEOS Wien fordert einen Inseratenstopp für die Stadt Wien (Magistratsabteilungen) zu einem angemessenen Zeitpunkt vor der Wahl (drei Monate).

5. Vorläufige Rechenschaftsberichte über Wahlkampfkosten noch vor dem Wahltag

Die Rechenschaftsberichte der Parteien zu ihren Wahlkampfausgaben erscheinen derzeit erst bis zu eineinhalb Jahre nach der Wahl. NEOS Wien fordert eine Veröffentlichung von vorläufigen Rechenschaftsberichten zu den Wahlkampfausgaben 10 Tage vor der Wahl.

