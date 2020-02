Otto Lechner und Brot & Sterne am 25.2. im ORF RadioKulturhaus

Wien (OTS) - Die bekannte Formation Brot & Sterne begeht gemeinsam mit Otto Lechner an der Schuke-Orgel einen poetischen Abend voll Improvisation – am Dienstag, den 25. Februar (19.30 Uhr) im Großen Sendesaal des ORF RadioKulturhauses. Die Veranstaltung kann via Video-Livestream unter http://radiokulturhaus.orf.at miterlebt werden.

Mit ihrem selbstgewählten Spannungsfeld zwischen innerer Zufriedenheit und einem musikalischen Nach-den-Sternen-Greifen wohnt der Musik von Franz Hautzinger, Matthias Loibner und Peter Rosmanith eine beinahe metaphysische und doch zugleich sehr weltliche Sehnsucht inne. Die Begegnung dieser speziellen Worldmusik von poetischer Leuchtkraft mit der Königin der abendländischen, christlichen Musikkultur verspricht nun eine interessante Erweiterung dieser Klangwelt in spirituelle und historische Gefilde: Akkordeon-Virtuose Otto Lechner ist als vierter „Geschichtenerzähler“ an der Schuke-Orgel mit dabei, um aus dem Moment bezaubernde, musikalische Erzählungen entstehen zu lassen. Der Eintritt beträgt EUR 24,-; mit ORF RadioKulturhaus-Karte ist der Bezug eines um 50% ermäßigten Tickets möglich; Ö1 Club-Mitglieder erhalten 10% Ermäßigung. Weitere Informationen zum Programm des ORF RadioKulturhauses gibt es auf der Homepage radiokulturhaus.ORF.at oder über das Kartenbüro (Tel. 01/501 70-377).

