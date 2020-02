ÖAMTC: Semesterferienende in Österreich

Staus auf den Zu- und Abfahrten in und aus den Skigebieten

Wien (OTS) - Mit dem Ferienende in Österreich treten dieses Wochenende nun auch die letzten Semesterurlauber aus Oberösterreich und der Steiermark ihre Heimreise an. Zu einer Verkehrsentspannung kommt es aber vorerst nicht, da in Bayern und einigen Teilen Tschechiens und der Niederlanden die Semesterferien erst beginnen. Zu den Ferienurlaubern werden sich auch zahlreiche Tages- und Wochenendausflügler gesellen, was für ein höheres Verkehrsaufkommen auf einigen Hauptverbindungen und auf den Zufahrten in die Skigebiete sorgen wird.

Diese Strecken sind staugefährdet West Autobahn (A1) im Großraum Salzburg Tauern Autobahn (A10) Knoten Salzburg bis Knoten Pongau Pinzgauer Straße (B311) zwischen Bischofshofen und Saalfelden Loferer Straße (B178) zwischen Lofer und Wörgl Fernpass Straße (B179) zwischen Füssen in Bayern und Nassereith Inntal Autobahn (A12) zwischen Kufstein und Wiesing Zillertal Straße (B169) vor dem Brettfalltunnel Eiberg Straße (B173) von Kufstein bis Söll Achensee Straße (B181) zwischen Strass im Zillertal und dem Achenpass Arlberg Schnellstraße (S16) vor den Tunnelbereichen Rheintal Autobahn (A14) vor der Abfahrt ins Montafon

In Bayern muss man auf der Autobahnverbindung über das deutsche Eck (A8, A93) über Kufstein - Inntaldreieck - Salzburg in beiden Richtungen zeitweise mit Verzögerungen rechnen.

Faschingsveranstaltungen ziehen zahlreiche Besucher an Ab diesem Wochenende finden sich traditionell Groß und Klein zusammen, um an diversen Faschingsumzügen teilzunehmen. Hier muss mit zahlreichen Straßensperrungen gerechnet werden, die meisten Umzüge kann man allerdings lokal umfahren. In Einzelfällen muss man die Dauer der Sperre aber abwarten, wie etwa am Faschingssonntag auf der Eisen Straße (B115) in Vordernberg. Genauere Informationen finden auf unserer Homepage unter www.oeamtc.at/verkehr.

Verzögerungen rund um das Messegelände in Wien Durch den Besucheransturm auf die Bauen und Energie Messe, die diese Woche im Messezentrum in Wien stattfindet, muss rund um das Messegelände mit Verzögerungen gerechnet werden. Weitere Details finden Sie auf unserer Homepage.

Service:

ÖAMTC-Staukalender: www.oeamtc.at/staukalender

Aktuelle Verkehrsinfos: www.oeamtc.at/verkehrsservice Verkehrs-Channel: www.oeamtc.at/verkehr

ÖAMTC-Apps: www.oeamtc.at/apps

