Immobilien Funk betreut exklusiv größtes Wohnbauprojekt im Zentrum von Eisenstadt.

Immobilien Funk hat für das Projekt „Wohnen im Schlossquartier„ direkt gegenüber den Schloss Esterházy den exklusiven Vertrieb übernommen.

Das Projekt hat viele spannende Facetten: Nicht nur, dass dadurch ein neuer Stadtteil mitten in Eisenstadt entsteht, sondern auch die Gesamtkonzeption der Gebäude und Wohnungen an sich sowie die zahlreichen offenen Flächen ermöglichen eine hohe Lebensqualität mitten in der Stadt Georg Flödl, geschäftsführender Partner bei Immobilien Funk

Alle Wohnungen werden zusätzlich Loggien, Balkone, Terrassen oder Gärten haben und bieten somit auch persönliche Rückzugsräume. Die Aussicht auf das Wulkatal ist prachtvoll. Eine Vielzahl an Geschäften, Ärzten, Banken, Schulen und Kindergärten lassen sich rasch und bequem zu Fuß erreichen. Walter Mitterstöger, Prokurist und für die Vermittlung des Projekts bei Immobilien Funk

Wien (OTS) - Das Projekt „Wohnen im Schlossquartier„ direkt gegenüber Schloss Esterházy bietet modernes, hochwertiges Wohnen mitten im Zentrum der burgenländischen Landeshauptstadt. Immobilien Funk hat für dieses Projekt den exklusiven Vertrieb übernommen.

Mit dem Stadtentwicklungsprojekt „Wohnen im Schlossquartier“ entsteht in Eisenstadt das derzeit größte Wohnbauprojekt. In den vier Häusern, die jeweils aus vier Stockwerken bestehen, entstehen 60 freifinanzierte Eigentumswohnungen in der Größe von ca. 44 bis 130 m2.

„ Das Projekt hat viele spannende Facetten: Nicht nur, dass dadurch ein neuer Stadtteil mitten in Eisenstadt entsteht, sondern auch die Gesamtkonzeption der Gebäude und Wohnungen an sich sowie die zahlreichen offenen Flächen ermöglichen eine hohe Lebensqualität mitten in der Stadt “, so Georg Flödl, geschäftsführender Partner bei Immobilien Funk.

Modern und elegant: “Wohnen im Schlossquartier“ wird das Stadtbild von Eisenstadt prägen und bildet durch seine zeitgemäße Architektur eine harmonische Ergänzung des umliegenden Areals. Verantwortlich für die architektonische Gestaltung dieses neuen Stadtentwicklungsprojektes zeichnet das Architekturbüro Hohensinn aus Graz.

Mittelpunkt des Projekts sind die vier Wohngebäude, die sich durch großzügige Fensterflächen und teils raumhohe Fenster, intelligent ausgelegten Grundrisse der einzelnen Wohnungen und hochwertige Ausstattung auszeichnen. Mit einer Raumhöhe von bis zu 2,80 m setzt sich das Konzept der Weite und Offenheit auch in den Wohnungen selbst fort.

Walter Mitterstöger, Prokurist und für die Vermittlung des Projekts bei Immobilien Funk zuständig ergänzt: „ Alle Wohnungen werden zusätzlich Loggien, Balkone, Terrassen oder Gärten haben und bieten somit auch persönliche Rückzugsräume. Die Aussicht auf das Wulkatal ist prachtvoll. Eine Vielzahl an Geschäften, Ärzten, Banken, Schulen und Kindergärten lassen sich rasch und bequem zu Fuß erreichen. “

Der Vorvertrieb für dieses außergewöhnliche Projekt, das von Esterházy Immobilien entwickelt wird, hat bereits begonnen: Schon rund 400 Vormerkkunden, die sich unter www.schlossquartier.at registriert haben, erhalten laufend aktuelle Informationen zum Fortschritt des Projektes und bekommen die Möglichkeit, sich bereits zwei Wochen vor dem offiziellen Verkaufsstart ihre persönliche Wunschwohnung auszusuchen. Das Marketingkonzept rund um die Verwertung von „Wohnen im Schlossquartier“ stammt von der Wiener Immobilienmarketing-Agentur Bosak und die Wölfe (www.bosakunddiewoelfe.at).

Über das Projekt Schlossquartier:

Lage: Eisenstadt Zentrum

Struktur: 4 Häuser mit je 4 Etagen und 60 freifinanzierten Eigentumswohnungen

2 bis 5 Zimmer

Wohnungsgrößen von 44 bis 130 m², alle Wohnungen mit Loggia/Balkon oder Terrasse/Garten.

Planung: Hohensinn Architektur, Graz

Exklusivvertrieb: Immobilien Funk, Wien

Marketing: Bosak und die Wölfe

Über Immobilien Funk:

Immobilien Funk zählt seit mehr als 30 Jahren zu den renommiertesten Immobilienbüros Österreichs. Neben der Immobilienvermittlung bietet das Unternehmen, das von Dr. Margret Funk gegründet wurde und von Georg Flödl, M.A., Präsident des ÖVI, geführt wird auch ein Rundumservice in der Immobilienberatung, der Immobilienbewertung und Immobilienverwaltung.

www.funk.at

Rückfragen & Kontakt:

Immobilien Funk

Neutorgasse 12/13

1010 Wien, Austria



office @ funk.at

T +43 1 533 46 44