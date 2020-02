SCS Run 2020: Jetzt anmelden zu Österreichs einzigem Lauf-Event in einem Einkaufszentrum

Vösendorf (OTS) - Nach dem großen Erfolg im Vorjahr öffnet Österreichs vielfältigstes Einkaufszentrum auch heuer wieder seine Türen für alle Sport- und Laufbegeisterten. Die SCS veranstaltet in Partnerschaft mit dem Sportartikel-Händler Decathlon den 2. SCS Run, bei dem ein Streckenabschnitt durch den Innenbereich des Centers führt. Wer dieses einzigartige Lauf-Event auf keinen Fall verpassen möchte, kann sich ab sofort unter www.scs-run.at einen Startplatz sichern. Bis 29. Februar 2020 steht eine limitierte Anzahl an Early-Bird Tickets zur Verfügung: SCS VIPs und Raiffeisenbank Kunden erhalten zudem eine Ermäßigung. Schnell sein lohnt sich, denn die Startplätze für den SCS Run sind auch heuer wieder limitiert. „Nach dem riesigen Erfolg im Vorjahr mit über 1000 Teilnehmern, machen wir die SCS auch heuer wieder für einen Tag zum Paradies für Hobbyläufer. Der SCS Run ist ein Laufevent für die ganze Familie wo der Spaß und die Freude an der Bewegung im Mittelpunkt stehen“ , so SCS Marketing Managerin Laylah Rabitsch.

Ein Laufsonntag für die ganze Familie

Beim SCS RUN presented by Decathlon kann jeder Teilnehmer selbst entscheiden, wie sportlich er es angehen möchte. Eine Laufrunde - wovon ein Streckenabschnitt durch den Innenbereich von Österreichs größtem Einkaufszentrum führt - ist fünf Kilometer lang. Die Runde kann ein, zwei oder drei Mal gelaufen werden, also über fünf, zehn oder 15 Kilometer. Der Teambewerb wird heuer ausgebaut und kann zu dritt im Team ebenfalls über 5, 10 oder 15 Kilometer absolviert werden. Auch die Kleinen und Kleinsten sind zur Teilnahme animiert. Für die Knirpse bis sechs Jahre wird ein 400-Meter-Lauf ausgetragen und für Kinder bis 16 Jahre ein 1000-Meter-Lauf. Darüber hinaus gibt es auch heuer wieder ein Gratis Decathlon Sportshirt für alle TeilnehmerInnen der Hauptläufe, ein umfangreiches Starterpackage und ein attraktives Rahmenprogramm powered by Mc Donald's mit Kinderentertainment , Hüpfburgen, Warm-Up Aktivitäten und musikalischer Unterhaltung.

Alle Infos sowie die Anmeldung zu den einzelnen Bewerben unter: www.scs-run.at

SCS RUN presented by Decathlon

Das Entertainment Programm der SCS wird laufend erweitert um neben dem Einkaufen weitere Erlebnisse zu schaffen. Somit wurde 2019 die Idee geboren, den „SCS-RUN presented by Decathlon“ ins Leben zu rufen, der 2020 zum zweiten Mal stattfindet.



Ein 5km Rundkurs, der um das Shoppingcenter entlang und ca. 600m durch das Indoor-Areal führt, bietet den Läuferinnen und Läufern somit ein Erlebnis der besondere Art:



EINEN LAUF DURCH DAS GRÖSSTE EINKAUFSZENTRUM ÖSTERREICHS

Datum: 07.06.2020, 09:00 - 15:00 Uhr

Ort: SCS Multiplex

2334 Wr. Neudorf, Österreich

Url: http://www.scs-run.at

