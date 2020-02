BWT macht umweltbewussten Trinkgenuss mit Marina Hoermanseder trendy

Limited-Edition-BWT-Glasflasche mit unverkennbarer Marina-Hoermanseder-Signatur. 20 Prozent des Verkaufserlöses für guten Zweck.

Mondsee (OTS/LCG) - Nachhaltiger Trinkgenuss mit Glasflaschen ist nicht nur ein großer Schritt zu weniger Plastikmüll, sondern auch en vogue. Im stylischen und ansprechendem Design schmeckt Umweltschutz noch besser! In Kooperation mit Designerin und „Bottle Free Zone“-Markenbotschafterin Marina Hoermanseder entstanden die neuen umweltfreundlichen BWT-Trinkflaschen in limitierter Auflage mit praktischen Features.

„Als Markenbotschafterin von BWT haben wir gemeinsam überlegt, wie wir die Produkte noch schöner gestalten und mehr Farbe ins Spiel bringen könnten. Beim Design durfte ich mich komplett mit Marina-Elementen auf der Glasflasche austoben. Somit war für mich klar, dass auch die Lederschnalle ihren Einsatz finden wird“ , so die Designerin.

20 Prozent des Verkaufserlöses jeder Design-Flasche unterstützen das Brunnenbauprojekt „b.Water“ von BWT in Gambia, Westafrika.

BWT-Glasflaschen im Marina-Hoermanseder-Signature-Look

Ein wahres Sammlerstück für Marina-Hoermanseder-Fans: Für die Limited Edition der beliebten BWT-Trinkflaschen für unterwegs bleibt die erfolgreiche Modedesignerin ihrem Signature-Element treu. So veredelt sie die Glasflasche mit einer Handschleife aus PU-Leder in sanftem shiny-metallic-rosa Pastellton und der unverkennbaren Marina-Hoermanseder-Schnalle. Nicht nur stylisch, sondern auch praktisch! Denn damit bleiben die Hände jederzeit frei.

„Gemeinsam mit Marina Hoermanseder ist es uns gelungen, einen nachhaltigen und stilvollen Begleiter für den Trinkgenuss unterwegs zu entwickeln. Besonders stolz sind wir auf die elegante Handschleife: Jede Glasflasche wird dadurch zum Eyecatcher und dank des integrierten Namensschilds bleibt sie unverwechselbar. Individueller Trinkgenuss mit Verantwortung, der auf den ersten Blick überzeugt!“ , betont Wolfgang Helmberger, Head of Group Marketing PoU/Pool bei BWT.

Das integrierte Namensschild zum Personalisieren der Trinkflasche mit 550 Milliliter Fassungsvermögen macht diese einzigartig und unverwechselbar. Der spezielle Schraubverschluss ermöglicht ein schnelles Nachfüllen ohne Verschütten und sorgt für ein angenehmes Trinkvergnügen. Die Silikonhülle bietet einen Anti-Rutsch-Schutz und schützt die trendige Glasflasche vor Bruch.

Schluck für Schluck die Welt verbessern

Jede der limitierten Design-Glasflaschen unterstützt das gemeinnützige Entwicklungsprojekt „BWT b.Water“. Es errichtet nachhaltige Wasserspendesysteme in Gambia. Mit „BWT b.Water“ wurde der Grundstein für die Wasserversorgung in ländlichen Gebieten gelegt, um einen nachhaltigen, zuverlässigen und wartungsarmen Zugang zu Trinkwasser zu schaffen. Das Programm ermöglicht beachtliche soziale Vorteile für Entwicklungsgebiete mit niedrigem Einkommen. Um die Hilfe vor Ort auszubauen, errichtet BWT so viele Wassersysteme wie möglich. Weitere Informationen zu „BWT b.Water“ auf www.bwt.com/csr.

Die „BWT x MH Glasflasche“ ist in limitierter Auflage um 49,90 Euro auf www.bwt.com erhältlich. Nähere Informationen zur Kooperation mit BWT-Markenbotschafterin Marina Hoermanseder auf www.bwt.com sowie weitere Informationen zur Designerin auf www.marinahoermanseder.com.

+++ BILDMATERIAL +++ Bildmaterial steht zur honorarfreien Veröffentlichung im Rahmen der redaktionellen Berichterstattung zur Verfügung. Bildmaterial hier downloaden!

Rückfragen & Kontakt:

BWT AG

Andrea Rudlstorfer

Tel.: +43 6232 5011-1186

andrea.rudlstorfer @ bwt-group.com



leisure communications

Marlies Brenn

Tel.: +43 664 8563003

mbrenn @ leisure.at

https://www.leisure.at/presse