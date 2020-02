Patrick Zehetmayr leitet den Bereich Commercial Real Estate bei Erste Group

Wien (OTS) -

Erfahrener Manager übernimmt die Verantwortung für das Gewerbeimmobiliengeschäft der Erste Group

Weiterer Ausbau der Marktführerschaft als Finanzierer von Gewerbeimmobilien in Österreich und CEE

Die Erste Group Bank AG („Erste Group Bank“) hat Patrick Zehetmayr (49) zum Leiter des Gewerbeimmobiliengeschäfts der Bankengruppe bestellt. Die Tätigkeit umfasst sowohl die Ebene der börsennotierten Holding als auch der Erste Bank Oesterreich, der österreichischen Tochterbank der Gruppe. In seiner neuen Funktion ist Zehetmayr verantwortlich für die Betreuung der Kunden und Finanzierungen im Gewerbeimmobiliengeschäft der Gruppe sowie für das Immobilienleasinggeschäft der Erste Group Immorent (EGI), wo er als Aufsichtsratsvorsitzender fungiert.

„Das vergangene Jahr war in Zentral- und Osteuropa durch ein starkes Wachstum des Gewerbeimmobilienmarktes gekennzeichnet. Die Erste Group hat ihre Rolle als führendes Finanzinstitut in diesem Sektor durch die Finanzierung zahlreicher exzellenter Kundenprojekte gefestigt. Während das Wachstum 2020 aus konjunkturellen Gründen voraussichtlich verhaltener ausfallen wird, sind wir bestrebt, unsere Position im kommerziellen Immobiliensektor der Region – und insbesondere in Österreich – weiter zu stärken", erklärt Patrick Zehetmayr.

Immobilienfachmann mit profunder Erfahrung im Bankgeschäft

Patrick Zehetmayr hat bei der Erste über fast drei Jahrzehnte hinweg Erfahrung im Bank- und Immobiliengeschäft erworben, zuletzt als stellvertretender Leiter des Bereichs Group Commercial Real Estate and Leasing und Leiter der Abteilung Commercial Real Estate Financing. Im Immobiliensegment war er auch als Mitglied des Vorstands der IMMORENT AG tätig. Darüber hinaus war er Mitglied des EGI Beirats und Vorsitzender des Aufsichtsrats der IMMORENT BANK AG.

Zehetmayr kann als Manager darüber hinaus auf Fachwissen zurückgreifen, das er sich bei der Erste als Head of Relationship Management für den Geschäftsbereich Group Large Corporates und als Head of Debt Capital Markets im Bilanzstrukturmanagement der Bank angeeignet hat. Zehetmayr ist gebürtiger Salzburger. Sein Studium der Wirtschaftsinformatik an der Universität Wien und der Technischen Universität Wien schloss er 1995 mit dem Grad eines Magisters ab.

Rückfragen & Kontakt:

Peter Klopf

Erste Group Pressestelle

Peter.Klopf @ erstegroup.com

Tel. +43 (0)5 0100 11676