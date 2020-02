Einladung zur Pressekonferenz "S+M City-Retail Healthcheck 2020" am 28. Februar 2020

Handelsverband und Standort + Markt laden zur gemeinsamen Pressekonferenz in Wien ein. Im Fokus steht die handelstechnische Verfassung der österreichischen Städte.

Wien (OTS) - Seit 2013 erfasst Standort + Markt in den 20 größten Städten Österreichs einmal jährlich sämtliche Shopflächen in den Cities – und verfügt damit über ein unabhängiges Monitoring zum Zustand und den Veränderungen der österreichischen Cities.

In der Pressekonferenz geben wir Ihnen Einblick in den Gesundheitszustand der Shopflächen in den größten österreichischen Städten.

Unsere Schwerpunkte in der diesjährigen Pressekonferenz setzen wir bei folgenden Themen:

City-Retail in Österreich:

Shopflächen in der City: Wachstum, Stagnation oder Rückgang?

Welche Auswirkungen hat der boomende eCommerce auf ausgewählte Branchen wie den Modehandel?

Ist die Situation über sämtliche Stadtgrößen hinweg identisch? Primärstädte, Sekundärstädte und Kleinstädte im Quervergleich.

Leerstandsentwicklung der Primär- und Sekundärstädte im Detail – welche Cities habe es besonders schwer?

Ihre Gesprächspartner:

Hannes Lindner , Geschäftsführer Standort + Markt

, Geschäftsführer Standort + Markt Roman Schwarzenecker , Gesellschafter und Prokurist Standort + Markt

, Gesellschafter und Prokurist Standort + Markt Rainer Will, Geschäftsführer Handelsverband

Der Handelsverband wird die Pressekonferenz begleiten und die Studienergebnisse aus der Perspektive des heimischen Handels interpretieren.

Wir freuen uns auf Ihre rechtzeitige Anmeldung

S+M City-Retail – der Healthcheck 2020

Datum: 28.02.2020, 09:30 - 10:30 Uhr

Ort: Handelsverband, Großer Saal

Alser Straße 45, 1080 Wien, Österreich

