Hammerschmid: Volle Unterstützung für Wiens Ganztagsschul-Offensive

„Bürgermeister Ludwig zeigt, was sozialdemokratische Bildungspolitik kann: Hürden abbauen und Chancengerechtigkeit erhöhen“

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Bildungssprecherin Sonja Hammerschmid betont ihre volle Unterstützung für die Pläne Wiens in Sachen Bildungsoffensive. „Die klare Ansage von Bürgermeister Ludwig, Wien zur kinder- und jugendfreundlichsten Stadt Europas zu machen, verdient vollste Unterstützung. Besonders seine Ankündigung, verschränkte Ganztagsschulen ab Herbst beitragsfrei anzubieten – inklusive kostenlosem Mittagessen – zeigt, was sozialdemokratische Politik leisten kann: Das Leben der Menschen erleichtern, Hürden abbauen und Chancengerechtigkeit erhöhen“, so Hammerschmid. ****

Durch die beitragsfreie Ganztagsschule spart sich eine Familie 180 Euro pro Monat und pro Kind. Hammerschmid: „Wien geht mit dieser Initiative den richtigen Weg, denn Bildung ist die beste Investition in unsere Zukunft. Durch die beitragsfreie Ganztagsschule folgen wir internationalen best-practice Beispielen und bauen finanzielle Hürden ab“, so Hammerschmid. Die SPÖ-Bildungssprecherin wünscht sich, dass die Politik Wiens zum Vorbild für die Bundesregierung wird: „Die türkis-grüne Regierung soll die Kürzungen beim Ganztagsschulausbau – die es unter Türkis-Blau gegeben hat – zurücknehmen, zum ursprünglichen Pfad zurückkehren und die beitragsfreien Ganztagsschulen fördern. Das Geld dafür – nämlich 750 Mio. Euro aus der Bankenabgabe – ist da“, so Hammerschmid. (Schluss) ls/ah/mp

