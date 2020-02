Wölbitsch: Herr Bürgermeister, setzen Sie endlich etwas um!

Versuchter SPÖ-Befreiungsschlag gescheitert – Inhaltsleere Luftblasen und Wahlkampf-Zuckerl – SPÖ-Wahlkampfkosten laufen mit heutigem Tag

Wien (OTS) - „Bürgermeister Ludwig hat heute den wohl längsten Wiener Wahlkampf eingeleitet. Aber sein Befreiungsschlag ist gescheitert:

Inhaltsleere Luftblasen und teure Wahlkampf-Zuckerl sind kein positiver Arbeitsnachweis. Ludwigs Ängstlichkeit, Rot-Grün vorzeitig zu beenden, verursacht nun ein weiteres halbes Jahr Stillstand und Stagnation“, so Stadtrat Markus Wölbitsch zur Rede von Bürgermeister Ludwig. „Schon heute werden die ersten Wahlkampf-Zuckerl aus der SPÖ-Wahlkampf-Mottenkiste verteilt, die kommende Generationen bezahlen müssen. Das haben sich die Wienerinnen und Wiener nicht verdient. Der SPÖ-Bürgermeister sollte endlich etwas tatsächlich umsetzen – oder noch heute den Weg für Veränderung in Wien freimachen und Rot-Grün vorzeitig beenden. Denn die SPÖ-Wahlkampfkosten laufen mit dem heutigen Tag“, so Wölbitsch.

„Was unsere Stadt braucht, sind konkrete Umsetzungsmaßnahmen statt unkonkreter Allgemein-Garantien, inhaltsleerer Luftblasen und neuer Gratis-Absichtserklärungen“, so der Stadtrat. „Die SPÖ ist mittlerweile Ankündigungsweltmeister, bloß bringt Michael Ludwig nichts auf den Boden. So ist die Reform des Wiener Krankenanstaltenverbundes seit Jahren überfällig. Auch die Gratis-Ganztagsschule wird die riesige Bildungsbaustelle in Wien nicht aus der Welt zaubern und führt gleichzeitig zu neuen Ungerechtigkeiten im Bildungssystem. Von den angekündigten SPÖ-Leuchtturmprojekten ist jedenfalls nichts zu sehen und bezeichnend ist, dass Ludwig die Herausforderungen in der Integration mit keinem Wort erwähnt hat.“

Rückfragen & Kontakt:

Die neue Volkspartei Wien

Michael Ulrich, MSc

Leitung Kommunikation & Presse

+43 650 6807609

michael.ulrich @ wien.oevp.at

https://neuevolkspartei.wien