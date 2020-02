Wiener Landesregierung setzt Meilensteine in der Bildungspolitik

SLÖ begrüßt die Einführung der kostenfreien Ganztagesschule in Wien

Wien (OTS) - „Bravo Wien, bravo Bürgermeister Michael Ludwig. Während die Bundesregierung Scheindebatten in der Bildungspolitik führt, investiert die Wiener Landesregierung 1,9 Milliarden Euro in die Wiener Bildungseinrichtungen“, gratuliert Thomas Bulant, Wiener Pflichtschullehrer, FSG- und SLÖ-Vorsitzender. „Mit der Einführung der kostenfreien verschränkten Ganztagesschule setzt Michael Ludwig eine richtungsweisende Fördermaßnahme für alle Kinder, die öffentliche Pflichtschulen besuchen. Die Stadt Wien wird somit jene ganztägige Schulform unterstützen, die nicht nur eine Betreuungsstätte, sondern vor allem jenes pädagogische Programm ist, das mit seinem Mix aus Lernen, Spielen und Fördern den Bedürfnissen von Kindern gerecht wird.“ Laut Bulant sieht der SLÖ damit seine jahrelange Forderung in Wien erfüllt, denn durch die Kostenfreiheit fallen die Zugangsbeschränkungen zur Ganztagesschule für alle Familien. Nun könnten alle Kinder diese Schule besuchen, die eine ganztägige professionelle Pädagogik brauchen. „Wien wird somit wieder zum Vorbild in der Bildungspolitik“, fasst Bulant zusammen. „Während Wien Fördermaßnahmen ergreift, belastet das Bildungsministerium unsere Schulen mit Mehrarbeit durch Erhebungen, schriftlichen Erläuterungen für Ziffernnoten, Bewertungsraster, …“

