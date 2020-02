Nepp: Kraftloser Ludwig mit leeren Wahlversprechen

FPÖ bietet SPÖ Umsetzung von kostenlosen Ganztagsschulen, Pflege- und Lehrstellengarantie an – umsetzen statt rumschwätzen

Wien (OTS) - „Die SPÖ mit Michael Ludwig ist nurmehr saftlos, kraftlos und nicht in der Lage eine Zukunftspolitik für die Wienerinnen und Wiener zu machen. Ludwigs vollmundige Ankündigungen sind nichts als leere Wahlversprechen und zeigen, dass unter ihm als Bürgermeister nur der rot-grüne Wahnsinn verwaltet wurde. Anstatt für mehr Sicherheit und soziale Gerechtigkeit zu sorgen oder das Chaos in den Wiener Spitälern zu beenden, wird unsere Kultur und Lebensqualität einer schrankenlosen Sozialzuwanderung geopfert“, so der geschäftsführende Wiener FPÖ-Obmann, Vizebürgermeister Dominik Nepp in einer Reaktion auf die Rede von SPÖ-Ludwig.

Nepp bietet Ludwig die sofortige Umsetzung von kostenlosen Ganztagsschulen sowie Lehrstellen- und Pflegegarantie an. „Die FPÖ wird diese Maßnahmen im Gemeinderat beantragen und wir gehen davon aus, dass die SPÖ selbstverständlich mitgeht. Umsetzen statt rumschwätzen muss die Devise lauten“, so der Wiener FPÖ-Chef. (Schluss)

