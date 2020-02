NEOS Wien/Wiederkehr: Gratis Ganztagsschulen sind noch keine Bildungsreform

Christoph Wiederkehr: „Maßnahme ist eines von vielen notwendigen Puzzlestücken!“

Wien (OTS) - Grundsätzlich positiv sieht NEOS Klubobmann Christoph Wiederkehr die Ankündigung von Bürgermeister Ludwig, in Wien künftig Gratis-Ganztagesschulen zu forcieren: „Wir brauchen zweifellos einen massiven Ausbau der Ganztagesschulen in Wien. Aber das allein ist keine Bildungsreform. Wenn Ganztagesplätze künftig gratis angeboten werden, steigert das noch nicht die Qualität des Schulangebotes, es behebt auch nicht die Problematik der Brennpunktschulen und es wird nicht ausreichen, um die massiven Bildungsdefizite in den Pflichtschulen zu beseitigen!“

Wiederkehr mahnt von SPÖ und Grünen längst fällige Reformen ein: „Bisher sind die Regierungsparteien mit Michael Ludwig an der Spitze reine Ankündigungsweltmeister. Bei der Umsetzung sind sie aber säumig: 2015 wurden beispielsweise 100 zusätzliche Schulsozialarbeiter_innen für Wiens Schulen im Regierungsprogramm angekündigt – wir warten bis heute auf die Umsetzung. Insofern sind wir auch skeptisch, dass Michael Ludwig bei den Gratis-Ganztagesschulen seinen Versprechungen zur Abwechslung auch Taten folgen lässt.“

Wiederkehr bekräftigt die NEOS Forderung nach deutlich mehr Unterstützungspersonal in Form von Schulpsycholog_innen und -sozialarbeiter_innen an Wiens Schulen, weitgehende Schulautonomie sowie Chancengerechtigkeit durch besondere finanzielle Förderung der Brennpunktschulen.

