NÖ Bauernbund: Land und LK sind starke und verlässliche Partner

Nemecek: Gemeinsam mit LH Mikl-Leitner Herausforderungen für Landwirtschaft meistern

St.Pölten (OTS) - „Gemeinsam ist es gelungen, für die Bäuerinnen und Bauern, Lösungen und Entlastungen für die größten Herausforderungen des Jahres zu erreichen. Nach Wetterextremen, Dürre und Schädlingsplagen auf Feldern und in Wäldern wurde nun ein Unterstützungspaket auf den Weg gebracht, das sowohl rasch als auch langfristig hilft“, bezieht sich NÖ Bauernbunddirektor Paul Nemecek auf das heute vorgestellte „NÖ Bauernhofpaket 2020“ und dankt explizit LH Johanna Mikl-Leitner: „Mit diesen sieben Schwerpunkten hat die Landeshauptfrau durch engagiertes Handeln und in enger Abstimmung mit dem Agrarressort und der Landwirtschaftskammer Niederösterreich mehr Fairness für unsere Bäuerinnen und Bauern erreicht. Das Bauernhofpaket zeigt, dass das Land Niederösterreich die Versorgungssicherheit und die Menschen, die unter strengsten ökologischen Standards für eine Lebensmittelqualität auf höchstem Niveau sorgen, wertschätzt.“

Für Produzenten wie für Konsumenten

Das von LH Mikl-Leitner gemeinsam mit LH-Stv. Stephan Pernkopf und LK-NÖ-Präsident Johannes Schmuckenschlager vorgestellte Paket umfasst in sieben Punkten die Ausweitung der Soforthilfen für Wiederaufforstungen, den verstärkten Einsatz von Holz als Baustoff und Energieträger, eine Offensive für Schulmilch sowie die Schaffung eines Kompetenzzentrums für Bewässerung und Unterstützungen bei der GPS-Nutzung. „Auch die Ausweitung der Herkunftskennzeichnung bei regionalen Lebensmitteln in Großküchen und die Ausweitung der Weideland-Förderung sind wichtige Maßnahmen für die Zukunft, die wir in guter Zusammenarbeit zum Wohle der Bäuerinnen und Bauern, zum Wohle des ländlichen Raumes und zum Wohle der Konsumentinnen und Konsumenten positiv erledigen wollen“, so Nemecek.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Michael Kostiha

Pressesprecher NÖ Bauernbund

Ferstlergasse 4

3100 St. Pölten

Tel. 02742/9020-2330



Benjamin Lorenzer

Referent Öffentlichkeitsarbeit

Tel.: 02742/9020-2340

Mobil: 0664/839 74 29

Mail: benjamin.lorenzer @ noebauernbund.at