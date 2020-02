Daniela Stampfl-Walch zur Leiterin der Abteilung Arbeitsmarkt des Amtes der NÖ Landesregierung bestellt

In der heutigen Sitzung der NÖ Landesregierung

St. Pölten (OTS/NLK) - Die 46-jährige Daniela Stampfl-Walch wurde in der heutigen Sitzung der NÖ Landesregierung zur Leiterin der Abteilung Arbeitsmarkt des Amtes der NÖ Landesregierung bestellt.

Stampfl-Walch arbeitet derzeit als Abteilungsleiter-Stellvertreterin und Referatsleiterin Arbeitsmarkt in der Abteilung Allgemeine Förderung und Stiftungsverwaltung. Zuvor war sie u. a. in der Abteilung für Internationale und Europäische Angelegenheiten sowie in der Abteilung für Wirtschaft, Tourismus und Technologie tätig. Ihre Ausbildung erhielt sie u. a. an der Universität Wien, der Wirtschaftsuniversität Wien und der HEC in Paris.

Auf Initiative von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner erfolgte nun die Bestellung zur Leiterin der Abteilung Arbeitsmarkt mit Wirksamkeit vom 1. März 2020.

