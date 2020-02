VW-Abgas-Skandal – Yildirim fordert Gruppenklage für Österreich

Mehr Rechtssicherheit, weniger Risiko für KonsumentInnen, Entlastung für Gerichte

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Juzstizsprecherin Selma Yildirim drängt einmal mehr auf die Einführung der Gruppenklage oder Sammelklage. „Gerade der VW-Diesel-Skandal hat gezeigt, dass es die Gruppenklage braucht, damit KonsumentInnen einfacher zu ihrem Recht kommen – leider blockiert die ÖVP dieses Vorhaben seit Jahren“, so Yildirim. Die SPÖ wird jedenfalls nicht locker lassen und in der nächsten Nationalratssitzung dazu einen Gesetzesantrag einbringen, kündigt Yildirim an. ****

Die Einführung einer echten Sammelklage steht schon lange auf dem Forderungskatalog der SPÖ. Ziel müsse sein, „KonsumentInnen auf Augenhöhe mit Konzernen zu bringen“; wie notwendig dies wäre, zeigt der VW-Manipulationsskandal, in dem österreichische KonsumentInnen von einer echten Sammelklage profitiert hätten. Es brauche deshalb ein modernes Gruppenklagerecht, das einen niederschwelligen Zugang für mindestens zehn Personen bei gleichen Tat- oder Rechtsfragen gewährleistet, erläutert Yildirim.

In Massenschadensfällen steht eine Vielzahl betroffener Geschädigter einem wirtschaftlich mächtigen Gegner gegenüber. Dasselbe rechtswidrige Verhalten des Schädigers bildet die Ausgangslage, wie das beispielsweise im VW-Abgasskandal der Fall war. Die Schäden des Einzelnen sind mitunter relativ gering und eine Prozessführung lohnt sich deshalb aufgrund des Kosten- und Prozessrisikos und der Gerichtsgebühren nicht.

Der SPÖ-Antrag würde für solche Fälle die Möglichkeit einer Gruppenklage verankern. „Die Vorteile liegen auf der Hand: Der Zugang zur Justiz wird verbessert, das Prozessrisiko verteilt sich auf mehrere Personen, die Gerichte werden entlastet – und nicht zuletzt gibt es mehr Rechtssicherheit durch ein einziges Urteil“, erklärt die SPÖ-Justizsprecherin. (Schluss) up/ah/mp

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Parlamentsklub

01/40110-3570

klub @ spoe.at

https://klub.spoe.at