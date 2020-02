Rishikul Yogshalas Yogalehrerkurs und Yoga-Retreat in Indien und Nepal heißt 2020 alle Schüler willkommen

Rishikesh, Indien (ots/PRNewswire) - Rishikul Yogshala hat mit großer Freude seine Yogalehrerkursprogramme und heilsamen Yoga-Retreats in Indien und Nepal für das Jahr 2020 angekündigt.

Rishikul Yogshala öffnet seine Arme und lädt Yoga-Suchende aus aller Welt ein, um in die wundervolle Praxis des Yoga einzutauchen, die persönliche Erkenntnis zu vertiefen und reinigende Energien zu erfahren. Rishikul Yogshala unterstützt und leitet seine Schüler seit 2010 zu einem gesünderen Lebensstil an. Durch einen sorgfältig ausgearbeiteten Zeit- und Lehrplan können sich die Yogis bestmöglich in die Praxis vertiefen. Durch Meditation, intensive Yoga-Sitzungen, spirituelle Übungen und ausgedehnte Yoga-Retreats erhalten Yoga-Begeisterte das Wissen, den Raum und die Methoden und Werkzeuge, um sich auf ihre ganz persönliche Erkundungsreise zu begeben.

Rishikul Yogshala bietet Yogalehrerkurse von 200, 300 und 500 Stunden Länge sowie verschiedene Retreats an, in denen Yogis wachsen und sich in ihren persönlichen Feldern weiterentwickeln können. Das erste 200-Stunden-Programm ist ein Grundkurs und der erste Schritt für Yogis auf ihrer wundervollen Reise. Im Mittelpunkt dieses Trainings stehen Asanas, Meditation, Alignments, Adjustments, Philosophien und Pranayama. Die nächste Stufe ist das 300-Stunden-Lehrerkursprogramm, in dem man die Praxis und das Wissen vertieft. Seit nahezu 10 Jahren bietet die Schule ihren Lernenden wunderbare Erlebnisse, authentische und tief verwurzelte Programme, nahrhaftes und köstliches Essen und Unterkünfte im vedischen Stil in einer hygienischen Umgebung.

Das hingebungsvolle Team, das höchsten Wert auf Respekt, persönliches Wachstum, Vertrauen und tiefe Beziehungen legt, ist glücklich darüber, zu dieser Organisation zu gehören. Rishikul Yogshala stellt seinen Schülern die besten Gurus zu Seite, um sie an die tief verwurzelte Yogapraxis heranzuführen. Durch Erheben des Geistes und Stärkung des Körpers finden die Teilnehmer den Weg in ein besseres Leben.

Informationen zu Rishikul Yogshala

Seit ungefähr 10 Jahren unterstützt Rishikul Yogshala Yogis mit großer Hingabe dabei, ihre Träume zu verwirklichen, und bietet Orientierung für eine bessere Zukunft. Mit hochqualifizierten Mentoren, einem sorgfältig ausgearbeiteten Lehrplan und einer fürsorglichen Atmosphäre genießt die von der Yoga Alliance zugelassene Schule ein hohes Ansehen. Es ist der perfekte Ort für alle Yoga-Begeisterten, die durch gedankenvolle Veränderung ihr Leben verbessern möchten, indem sie Friede, Ruhe und gute Gesundheit finden.

