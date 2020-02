TÜV AUSTRIA baut Marktposition in Italien aus

TÜV AUSTRIA übernimmt italienischen Inspektions- und Zertifizierungsdienstleister Boreas S.r.l.

Turin, Wien (OTS) - Mit 10. Februar 2020 wurde Boreas S.r.l. mit Sitz in Turin Teil der TÜV AUSTRIA Group. Das Unternehmen, 1982 gegründet, konnte sich vor allem im Bereich Aufzugstechnik und Arbeitsmittelsicherheit erfolgreich am italienischen Markt etablieren.

Boreas wurde bislang ausgezeichnet von Guido Torretta geführt, dem TÜV AUSTRIA Country Manager Crescenzo Di Fratta großes Lob aussprach: „Boreas wird substanziell dazu beitragen, nunmehr auch mit dem erweiterten Dienstleistungsangebot von TÜV AUSTRIA in der Prüfung, Inspektion und Zertifizierung von Aufzügen und Arbeitsmitteln unter der neuen Führung von Maurizio Acella, mir und der bestehenden Boreas-Mannschaft zu punkten!"

Die Integration in die TÜV AUSTRIA Group bietet Boreas die Möglichkeit, das eigene Portfolio in Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungslösungen massiv auszubauen und damit eine wesentlich umfassendere Bedienung von Kundenwünschen. Für TÜV AUSTRIA in Italien bedeutet das neue Group-Member Boreas mit zusätzlichen personellen Ressourcen und neuen Standorten Lösungen für lokale Herausforderungen zu finden: Schnell, hochqualitativ und individuell.

TÜV AUSTRIA CEO Stefan Haas: „Die Akquisition von Boreas passt perfekt zur Wachstumsstrategie der Unternehmensgruppe. TÜV AUSTRIA ist bereits seit 2008 starker Partner der italienischen Wirtschaft, die Übernahme von Boreas eröffnet die Chance, Marktpositionen in ganz Italien auszubauen.“

TÜV AUSTRIA ist als unabhängiges sicherheitstechnisches Dienstleistungsunternehmen in mehr als 20 Ländern mit Niederlassungen präsent. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 2000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und erwirtschaftete zuletzt einen Umsatz von 220 Millionen Euro. In Italien ist TÜV AUSTRIA nunmehr in Monte Roberto, Erbusco, Piacenza, Turin and Brindisi mit eigenen Niederlassungen präsent.

