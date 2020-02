Penzinger Museumsleiter zu Gast im Bezirksmuseum 15

Wien (OTS/RK) - Das Bezirksmuseum Rudolfsheim-Fünfhaus (15., Rosinagasse 4) setzt seine beliebte Veranstaltungsreihe „Bezirksmuseen stellen sich vor“ fort: Am Freitag, 21. Februar, kommt der ehrenamtliche Leiter des Bezirksmuseums Penzing, Herbert Richter, nach Rudolfsheim-Fünfhaus und erzählt in den Museumsräumen in der Rosinagasse 4 über die Arbeit der freiwillig aktiven Bezirkshistoriker im Nachbarbezirk Penzing. Beginn der Veranstaltung ist um 17.30 Uhr. Nach seiner Präsentation beantwortet Richter bis 19.00 Uhr individuelle Fragen der Zuhörerschaft. Der Eintritt ist kostenlos. Spenden der Besucherinnen und Besucher werden erbeten. Auskunft bzw. Anmeldung: Telefon 0664/249 54 17 (Museumsleiterin Brigitte Neichl).

In Wort und Bild berichtet Herbert Richter über die umfangreiche bezirksgeschichtliche Sammlung im Bezirksmuseum Penzing: Zum Beispiel verfügt das Museum über eine „Küche um 1930“ und über eine „Greißlerei“. Von Werkstätten (Handschuhmacher, Instrumentenbauer, Schmied,...) bis zu einem Fahrkarten-Schalter erstreckt sich die liebevoll arrangierte Dauer-Ausstellung. Ein Lapidarium (Skulpturen, Säulen und Gesteine aus früheren Bauten im 14. Bezirk) und die „Geschäftsstraße“ (antiquierte Schilder verschiedener Betriebe) sind genauso interessant wie die Erinnerungen an Penzinger Künstlerinnen und Künstler. Kontaktaufnahme mit dem Bezirksmuseum Rudolfsheim-Fünfhaus via E-Mail: bm1150@bezirkmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Bezirksmuseum Rudolfsheim-Fünfhaus: www.bezirksmuseum.at

Kulturelle Aktivitäten im 15. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/rudolfsheim-fuenfhaus

