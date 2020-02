45 stadtnahe Häuser am Wasser oder am Wald

VI-Engineers baut in Velm (Marktgemeinde Himberg), im Umland von Wien, eine einzigartige Einfamilienhaussiedlung mit direktem Seezugang und Waldlage.

Uns als Projektentwickler ist es wichtig, trotz der in den letzten Jahren enorm gestiegenen Immobilienpreise noch leistbaren Wohnraum zu schaffen. Das gelingt uns, indem wir neue Standorte in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland mit innovativen Konzepten entwickeln und dabei das Optimum für unsere Kunden herausholen und gleichzeitig der Natur ihren Raum lassen. Horst Lukaseder, Geschäftsführer der VI-Engineers

Wien (OTS) - Wenn man eine Familie gründet braucht es mehr Platz, viel Grün und Raum für Abenteuer für den Nachwuchs. Während Einfamilienhäuser in Wien kaum noch leistbar sind, so tun sich nun neue Möglichkeiten im Umland von Wien auf. Das Immobilienprojektentwicklungsunternehmen VI-Engineers baut in der 1300-Einwohner-Ortschaft Velm (Marktgemeinde Himberg) eine neue Einfamilienhaussiedlung, die Häuser direkt am See und am Waldrand bietet und das nur 20 Fahrminuten von der Stadtgrenze Wien entfernt. Im Seequartier entstehen neun Einfamilienhäuser und zwölf Doppelhäuser mit Garten, entweder mit direktem Zugang oder mit Zutritt über die Badewiese zum naturnah angelegten Badesee. Weitere 24 Häuser grenzen direkt an den Auwald. Trotz der Nähe zu Wien, bei gleichzeitigem Natur- und Sporterlebnis in und um Velm, sind beim Wald- und Seequartier schlüsselfertige Häuser mit Eigengarten ab 439.000 Euro zu erwerben. Horst Lukaseder, Geschäftsführer der VI-Engineers: „Uns als Projektentwickler ist es wichtig, trotz der in den letzten Jahren enorm gestiegenen Immobilienpreise noch leistbaren Wohnraum zu schaffen. Das gelingt uns, indem wir neue Standorte in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland mit innovativen Konzepten entwickeln und dabei das Optimum für unsere Kunden herausholen und gleichzeitig der Natur ihren Raum lassen.“



Exklusive Ausstattung

Im Wald- und Seequartier Velm entstehen Häuser in hochwertiger Ziegelmassivbauweise mit einer Wohnfläche von ca. 120 bis 140 Quadratmeter. Die Grundstücksflächen reichen von 260 bis zu 665 Quadratmeter. Jedes Haus hat einen eigenen Garten mit Terrasse. Bei einigen Häusern im Seequartier reicht der Holzsteg direkt in den Badesee. Besonderes Augenmerk wird auf eine exklusive Ausstattung mit Fußbodenheizung, elektrisch betriebenem Sonnenschutz, Markenarmaturen, Gerätehäuschen im Garten und Parkettböden in den jeweiligen Häusern gelegt. Inkludiert sind auch zwei Autostellplätze pro Haus auf eigenem Grund, die auf Wunsch gegen Aufpreis mit einem Carport überdacht werden können. Die Einfamilienhaussiedlung verfügt zudem über einen großzügigen Kinderspielplatz, einen Tennis- und Beachvolleyballplatz.

Stressfrei zum eigenen Haus

Auch wenn das Gesamtkonzept im Wald- und Seequartier Velm einen großen Plan folgt, so lassen sich doch sehr viele Details bei den einzelnen Häusern an die individuellen Wünsche der zukünftigen Eigentümer anpassen. Lukaseder: „Jedes Haus kann in seinem Innenleben und der Ausstattung individuell gestaltet werden. Der große Vorteil dabei ist, dass wir als Projektentwicklungsgesellschaft dem Kunden alles abnehmen. Das reicht vom Grundstückserwerb und diversen Behördenwegen über die Baubegleitung und Überwachung bis hin zur Schlüsselübergabe und den Gewährleistungsthemen. Für jeden Berufstätigen ist das eine echte Entlastung. Einfacher lässt sich ein eigenes Haus kaum bauen.“

Nähere Infos: www.waldseequartier.at

Fotos (Copyright: VI-Engineers): https://flic.kr/s/aHsmLt9rTQ

Über VI-Engineers Bauträger GmbH & Co KG:

Die VI-Engineers Bauträger GmbH & Co KG wurde 2014 gegründet. Das Unternehmen versteht sich als Entwickler für innovative und zukunftsorientierte Immobilienprojekte in Wien, Niederösterreich, den Landeshauptstädten Österreichs und Orten mit außergewöhnlichem Potenzial. VI-Engineers stellt sich bei der Projektentwicklung, Projektbetreuung und Projektberatung neuen Herausforderungen und versucht dabei einen Mehrwert für Nutzer, Investoren, Gesellschaft und Umwelt zu erzielen. Themen wie ökologische Nachhaltigkeit und soziale Verträglichkeit stehen dabei im Zentrum vieler Projekte

