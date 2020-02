Aviso Pressegespräch Approximation by Bilderbuch

Wien (OTS) - Approximation ist in der Physik der Prozess der unendlichen Annäherung einer Kurve an eine Gerade. Die Ausstellung zeigt Arbeiten visueller KünstlerInnen, die sich mit Bilderbuch gemeinsam auf solche Annäherungen eingelassen haben. Ob für Bühnenbilder, Videos, Albencover, physische oder digitale Objekte – im Rahmen unterschiedlicher künstlerischer Kooperationen sind zahlreiche Approximationsversuche entstanden.



Pressegespräch und Führung durch die Ausstellung „Approximation by Bilderbuch“

Als Gesprächspartner erwarten Sie:



Christian Strasser, Direktor MuseumsQuartier Wien

Jannik Schäfer, Kurator, Approximation by Bilderbuch

Fresh Max, Kurator, Approximation by Bilderbuch

Klaus Krobath, Kurator, MuseumsQuartier Wien



sowie einige an der Ausstellung teilnehmende KünstlerInnen.



Akkreditierung erforderlich.

Datum: 27.02.2020, 10:00 Uhr

Ort: frei_raum Q21 exhibition space

Museumsplatz 1, 1070 Wien, Österreich

