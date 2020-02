Der „Wiener Opernball 2020“ im ORF: Noch drei Tage bis zum Ball der Bälle

Die Doku „Trends im ¾-Takt“ eröffnet am 20. Februar den Ballabend von ORF 2

Wien (OTS) - Der Countdown läuft – in drei Tagen eröffnet das Jungdamen- und Jungherren-Komitee den 64. „Wiener Opernball“. Der ORF ist auch heuer wieder mit einer umfangreichen Berichterstattung am Ball der Bälle mit dabei. So steht der gesamte Fernsehabend – präsentiert von Mirjam Weichselbraun, Teresa Vogl und Alfons Haider – von ORF 2 und 3sat am Donnerstag, dem 20. Februar 2020, ganz im Zeichen des Höhepunkts der Ballsaison. Am Tag nach dem Ballereignis präsentiert Kristina Inhof um 20.15 Uhr in ORF 1 in „Alles Opernball“ einen Rückblick mit allen Stars, Highlights, Aufregern und Glanzlichtern des vergangenen Ballabends.

„Trends im ¾-Takt“ – Die Opernball-Doku mit Christoph Wagner-Trenkwitz und Karl Hohenlohe

Eröffnet wird der Opernballabend nach einem ersten Live-Einstieg von der Wiener Staatsoper mit der Dokumentation „Trends im ¾-Takt“ von Astrid Brunnbauer. Zum ersten Mal steht die Dokumentation zum Opernball 2020 ganz im Zeichen der unterhaltsamen Trendforschung. Karl Hohenlohe und Christoph-Wagner-Trenkwitz führen in gewohnt pointierter Weise durch die Sendung. Die beiden haben das Opernball-Archiv durchforstet und berichten über die Kleidertrends, die Frisurentrends, die Schmucktrends, die Blumentrends und über den neuesten Trend, den Selfie-Trend! Natürlich stehen auch die Gesangs-und die Balletteinlagen der vergangenen Jahre im Mittelpunkt der Trendforschung. Die Doku gibt Einblicke, welcher Trend längerfristig bestehen wird und welcher gleich wieder vom Opernball verschwunden war. 1987: Stefanie Werger hatte zum ersten Mal ein Kleid an und „fühlt sich wie eine Prinzessin“ – der Prinzessinnentrend bei den Kleidern ist anhaltend. Bei den Herren gilt der Frack als Trend – der Schottenrock und Conchitas Lackkleid haben sich nicht durchgesetzt. Beim Trinken gibt’s den Trend zum Opernball-Cocktail. Das Krönchen liegt seit Anfang an im Trend und da hat sich der Trend der Designerkrone durchgesetzt. Außerdem blicken Karl Hohenlohe und Christoph Wagner-Trenkwitz in die Zukunft und erzählen über den Opernball 2080.

Der „Wiener Opernball“ – live am 20. Februar ab 20.15 Uhr in ORF 2 und 3sat

21.10 Uhr: „Opernball 2020 – Ankunft der Gäste“

Erster Höhepunkt ist traditionell die Ankunft der Gäste und ihr Einzug über die Feststiege. Mirjam Weichselbraun, Teresa Vogl und Alfons Haider werden auf eine Schnitzeljagd der besonderen Art geschickt, bei der es nicht nur die unterschiedlichen Schauplätze im Haus am Ring, sondern auch die kulinarischen Verlockungen des Ballabends zu entdecken gilt.

21.40 Uhr: „Opernball 2020 – Die Eröffnung“

Mirjam Weichselbraun und Alfons Haider bitten Bundespräsident Dr. Alexander Van der Bellen im Teesalon der Wiener Staatsoper zum Gespräch, Teresa Vogl trifft die Künstlerinnen und Künstler der Wiener Staatsoper bevor mit der Österreichischen Bundeshymne und der Europahymne, sowie dem Einzug des Jungdamen- und Jungherren-Komitees die offizielle Eröffnung beginnt.

22.55 Uhr: „ZiB 2“

23.05 Uhr: „Opernball 2020 – Das Fest“

Mirjam Weichselbraun, Teresa Vogl und Alfons Haider rücken Größen aus Wirtschaft, Politik, Kultur und Gesellschaft ins Scheinwerferlicht. Zu Ende geht die Live-Übertragung – nach der traditionellen Mitternachtsquadrille – mit einem letzten Stimmungsbericht vom Ball der Bälle.

#Opernball: die besten Selfies gesucht!

Unter #Opernball werden in den sozialen Netzwerken die besten und schrägsten Selfies rund um den glamourösen TV-Abend gesammelt. Die Userinnen und User werden dazu aufgerufen, ein Foto vom eigenen Opernballabend – ob daheim vor dem Fernseher, bei einer Party oder am Ball der Bälle selbst – auf Facebook, Twitter oder Instagram hochzuladen. Ein Best-of der Bilder gibt es während der Opernball-Live-Übertragung zu sehen.

„Alles Opernball“ am 21. Februar in ORF 1

„Alles Opernball“ heißt es auch heuer wieder am Tag nach dem gesellschaftlichen Großereignis. Die ORF-Gesellschaftsredaktion berichtet in einer Sondersendung von den extravagantesten Auftritten, den schönsten, aufwendigsten und ungewöhnlichsten Outfits und dem Ballgeflüster der rauschenden Nacht. Kristina Inhof führt zum bereits dritten Mal durch die Sendung und das Opernhaus. Sie zeigt, wie die Ballgäste in ihren Logen, den Bars und den Festräumen gefeiert haben, welche Prominente diesmal das Tanzbein geschwungen haben und was sich sonst noch alles in den Sälen, Gängen und versteckten Plätzen der Staatsoper ereignet hat.

Der Wiener Opernball – ein multimediales Großereignis im ORF

„Seitenblicke“ und „Studio 2“ im Zeichen des Opernballs

Das ORF-Gesellschaftsmagazin „Seitenblicke“ berichtet in ORF 2 in mehreren Ausgaben von den zahlreichen Vorbereitungen auf den Opernball. Am 21. Februar, dem Tag nach dem Ball, ist die gesamte Sendung um 20.05 Uhr in ORF 2 den Höhepunkten der Ballnacht gewidmet.

Auch das ORF-2-Vorabendmagazin „Studio 2“ (Montag bis Freitag um 17.30 Uhr) und „Guten Morgen Österreich“ (Montag bis Freitag ab 6.30 Uhr) widmen sich ausführlich dem Wiener Opernball: von den allgemeinen Trends der Ballkleider, über die Roben der Stars bis hin zu den Kleidern der diesjährigen Debütantinnen und den Stargästen in der Staatsoper. Am Donnerstag und am Freitag macht das mobile „Guten Morgen Österreich“-Studio Station vor der Wiener Staatsoper und am Freitag, dem Tag nach dem Event, steht die gesamte Ausgabe von „Studio 2“ ganz im Zeichen des Wiener Opernballs.

Der Wiener Opernball im ORF.at-Netzwerk, auf Ö3 und in den Programmen der ORF-Landesstudios

Das ORF.at-Netzwerk berichtet ausführlich über den Höhepunkt der Ballsaison und begleitet den Event u. a. mit einem Live-Ticker. Auf der ORF-TVthek (https://TVthek.ORF.at) ist die gesamte TV-Übertragung als Live-Stream und nachträglich als Video-on-Demand abrufbar. Der ORF TELETEXT gestaltet ebenfalls einen redaktionellen Schwerpunkt zur Ballnacht des Jahres. Hitradio Ö3 informiert vorab über den Ball der Bälle in der Wiener Staatsoper. Die Ö3-Reporter Tina Ritschl und Martin Krachler melden sich am Donnerstag, dem 20. Februar, live vom Opernball und blicken hinter die Kulissen. Auch am Tag danach berichten sie ausführlich on Air im Ö3-Wecker und online auf der Ö3-Homepage über die Highlights des Abends.

Radio Wien berichtet am 20. Februar 2020 live aus den Logen, bittet Prominente vor das Mikrofon und begleitet die Ballgäste durch die Nacht. Am Tag darauf werden den Hörerinnen und Hörern in der Morgensendung „Guten Morgen Wien“ die Highlights der Ballnacht präsentiert. Im Zentrum der ORF-Wien-Aktivitäten steht als Programmpunkt für alle Ballgäste die Radio-Wien-Opernballdisco mit DJ Johannes Willrader. „Wien heute“ liefert Vorausberichte u. a. über das aktuelle Eröffnungskomitee und die Stargäste. Am Tag des Balls melden sich die „Wien heute“-Reporterinnen und -Reporter vom Red Carpet und direkt aus der Oper, am Tag darauf präsentiert die Redaktion nochmals die Highlights der Ballnacht.

Fortsetzung des ORF-III-Schwerpunkts mit umfangreicher Berichterstattung, Dokus und Talk

In ORF III Kultur und Information dreht sich in den nächsten Tagen ebenfalls alles um den Ball der Bälle. Noch bis Freitag, dem 21. Februar, meldet sich „Kultur Heute“ täglich um 19.45 Uhr aus der Wiener Staatsoper, berichtet von den letzten Vorbereitungen und zieht am Tag nach dem Opernball Resümee. Am Dienstag, dem 18. Februar, stehen zunächst zwei „Erbe Österreich“-Dokumentationen – „Bälle der Herzen – Liebesgeschichten in Frack und Seide“ (20.15 Uhr) sowie „Sehen und gesehen werden“ (21.05 Uhr) – auf dem Programm. Um 21.55 Uhr begrüßt Karl Hohenlohe „Opernball – Die Gesprächsrunde“. Anschließend blickt „Erbe Österreich“ in einer „Opernball-Rückschau“ zurück und zeigt „Das Fest von 1973“ (22.45 Uhr). Am Mittwoch, dem 19. Februar, heißt es u. a. um 21.05 Uhr „Alles Oper“. Die „Expeditionen“ stimmen am Donnerstag, dem 20. Februar, auf den Opernball ein und porträtieren u. a. „Unsere Wiener Staatsoper“ (16.45 Uhr).

