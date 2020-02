Die „Soko Kitzbühel“ ist „Gefangen“

Seeböck, Cencig und Öllinger ermitteln am 18. Februar in ORF 1 in einem neuen ORF-Fall

Wien (OTS) - „Gefangen“ ist eine junge Journalistin, die den ominösen Machenschaften von Spendenkeilern auf der Spur ist. Und so beginnt für die „Soko Kitzbühel“ ein Wettlauf gegen die Zeit, denn die Entführer schrecken vor nichts zurück. Jakob Seeböck, Julia Cencig und Ferry Öllinger ermitteln am Dienstag, dem 18. Februar 2020, um 20.15 Uhr in ORF 1 in einem neuen Fall des ORF-Krimihits.

Mehr zum Inhalt „Gefangen“ (Dienstag, 18. Februar, 20.15 Uhr, ORF 1) Mit u. a. Jakob Seeböck, Julia Cencig, Ferry Öllinger, Veronika Polly, Andrea L'Arronge und Heinz Marecek; Regie: Rainer Hackstock

Bei Gräfin Schönberg (Andrea L'Arronge) hat sich die junge Journalistin Inga Stegemann (Livia Matthes) einquartiert, um in Kitzbühel zu recherchieren. Mit falscher Identität hat sie sich bei Spendenkeilern eingeschlichen, die in der Kitzbüheler Innenstadt Passantinnen und Passanten für Reiseversicherungen begeistern wollen. Dann taucht Inga plötzlich nicht mehr auf, und Gräfin Schönberg alarmiert das „Soko“-Team. Ihr muss etwas zugestoßen sein, war sie doch den ominösen Machenschaften der Spendenkeiler auf der Spur, wie auch Videos auf Ingas Laptop beweisen. Für die „Soko“ beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit, denn Inga befindet sich tatsächlich in Lebensgefahr, und die Entführer schrecken vor nichts zurück.

„Soko Kitzbühel“ ist eine Koproduktion von ORF und ZDF, hergestellt von Gebhardt Productions.

