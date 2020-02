Lotto: Vierfachjackpot – 4,9 Millionen Euro warten am Mittwoch

3 Joker zu je 82.100 Euro in Wien, der Steiermark und über win2day

Wien (OTS) - Zum vierten Mal in Folge blieb am vergangenen Sonntag ein Sechser aus, und somit ist erstmals in diesem Jahr ein Vierfachjackpot eingetreten. Dabei wird es am kommenden Mittwoch um rund 4,9 Millionen Euro gehen.

Es ist aber bereits der zweite Vierfachjackpot, der heuer ausgespielt wird, denn zuletzt trat in der letzten Runde des alten Jahres ein Vierfachjackpot ein. Der wurde dann am Neujahrstag von einem Wiener gewonnen, der sich damit übrigens zum 1.000sten Millionär in der Lotto Geschichte kürte.

Beim Fünfer mit Zusatzzahl gab es einen Sologewinn. Ein Steirer war es, der mit einem Normalschein zum Erfolg kam und mehr als 166.600 Euro gewann. Dabei war er in der zweiten von fünf Runden, an den sein Wettschein mitspielt, erfolgreich; Das heißt, er nimmt mit genau diesem Schein auch noch am Vierfachjackpot und den beiden folgenden Runden teil.

LottoPlus

Bei LottoPlus gab es am Sonntag ebenfalls keinen Sechser. Die Gewinnsumme wurde wie üblich auf die Fünfer aufgeteilt. In der nächsten Runde werden für den LottoPlus Sechser rund 350.000 Euro erwartet.

Joker

Beim Joker gab es drei Gewinner. Ein Wiener, ein Steirer und ein win2day-User hatten nicht nur die richtige Joker Zahl auf ihren Wettscheinen, sondern auch noch das „Ja“ angekreuzt. Jeder der drei erhält mehr als 82.100 Euro.

Lotto Quoten der Ziehung vom Sonntag, 16. Februar 2020

4fach JP Sechser, im Topf bleiben EUR 3.656.154,70 – 4,9 Mio. warten 1 Fünfer+ZZ zu EUR 166.643,70 116 Fünfer zu je EUR 1.567,10 287 Vierer+ZZ zu je EUR 190,00 6.170 Vierer zu je EUR 49,10 7.402 Dreier+ZZ zu je EUR 18,40 106.355 Dreier zu je EUR 5,10 298.491 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 04 05 20 22 31 39 Zusatzzahl: 38

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Sonntag, 16. Februar 2020

Kein Sechser, die Summe wird auf die 5er aufgeteilt 78 Fünfer zu je EUR 5.492,00 3.768 Vierer zu je EUR 19,20 59.874 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 02 05 12 17 30 34

Joker Quoten der Ziehung vom Sonntag, 16. Februar 2020

3 Joker EUR 82.126,30 11 mal EUR 8.800,00 126 mal EUR 880,00 1.237 mal EUR 88,00 11.929 mal EUR 8,00 118.837 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 8 8 6 1 0 4

