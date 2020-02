„DIE.NACHT“: Klaus Albrecht Schröder und Mensur Suljović bei „Willkommen Österreich“ am 18. Februar

Außerdem: Wiedersehen mit den „Science Busters“ in ORF 1

Wien (OTS) - Über Publikumsrekorde dürfen sich beide freuen:

Albertina-Direktor Klaus Albrecht Schröder und Profi-Dartsspieler Mensur Suljović. Das Ambiente, in dem sich ihr Publikum aufhält, könnte allerdings nicht konträrer sein. In einer neuen Ausgabe von „Willkommen Österreich“ am Dienstag, dem 18. Februar 2020, um 22.00 Uhr in ORF 1 sprechen Stermann und Grissemann ehrfürchtig flüsternd über die Kunst der Moderne und feiern grölend die Erfolge von „The Gentle“. Gleich danach, um 23.05 Uhr, gibt es dann ein Wiedersehen mit den „Science Busters“, die „DIE.NACHT“ mit ihrem nahezu grenzenlosen Wissen erhellen. Den Auftakt machen Florian Freistetter und Helmut Jungwirth, wie immer begleitet von MC Martin Puntigam. Thematisiert wird diesmal das Lieblingsgetränk der Österreicher, wenn es heißt „Bierstern ich dich grüße“, getreu nach dem „Science Busters“-Motto „Wer nichts weiß, muss alles glauben“.

„Willkommen Österreich mit Stermann & Grissemann“ um 22.00 Uhr

Klaus Albrecht Schröder prägt seit mehr als zwei Jahrzehnten die Museumslandschaft Österreichs. Sein Vertag als Generaldirektor der Albertina wurde heuer zum vierten Mal verlängert. Im März eröffnet ein zweiter Standort im Künstlerhaus am Karlsplatz in Wien. Die Sammlung „Albertina modern“ beinhaltet 60.000 Werke von 5.000 Künstler/innen, darunter Andy Warhol, Cindy Sherman, Gottfried Helnwein, Valie Export oder Jonathan Meese. Über eine Million Menschen hat im Vorjahr die Albertina besucht. Stermann und Grissemann sprechen mit dem Albertina-Direktor u. a. über die Kunstsinnigkeit der durchschnittlichen Besucher/innen.

20.210 Zuschauer/innen jubelten Mensur Suljović im Mai 2018 bei den „German Darts Masters“ in Gelsenkirchen zu. Er gewann das Spiel für seinen österreichischen Verein und stellte gleichzeitig einen weltweiten Publikumsrekord auf. Die Fans jubeln. Von den Kolleginnen und Kollegen weht dem Profi-Dartsspieler ein rauer Wind entgegen. 2017 wurde Mensur Suljović unter die fünf wichtigsten Sportler des Landes gewählt und musste sich abschätzige Kommentare anhören. Stermann und Grissemann treffen auf „The Gentle“ aka Mensur Suljović und nutzen die Gelegenheit, um mit den größten Vorurteilen gegenüber Darts aufzuräumen.

„Science Busters – Wer nichts weiß, muss alles glauben: Bierstern ich dich grüße“ um 23.05 Uhr

Verhandelt wird in dieser Ausgabe der beliebteste Trinkalkohol der Welt. Manche schwärmen sogar, Bier sei ein himmlischer Nektar, der schmecke, als ob ein Engel auf die Zunge weine. Ob das stimmt, untersuchen MC und Univ.-Lekt. Martin Puntigam (Uni-Graz), Dr. Florian Freistetter, Astronom und Science Blogger, und Univ.-Prof. Helmut Jungwirth (Mikrobiologie, Wissenschaftskommunikation, Uni Graz).

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at