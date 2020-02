Warschau: a&o Hostels eröffnen erstes Haus in Polen

Premiere in Polen: a&o heißt ab Februar seine Gäste auch in Warschau willkommen. Mit 600 Betten in 199 Zimmern ist das neue Haus gleichzeitig auch das größte Marken-Hostel der Stadt.

Wien/Berlin (OTS) - „Warschau ist ein weiterer Meilenstein für a&o“, betont Gründer und CEO Oliver Winter, „wir freuen uns, dass wir unsere Expansion in Osteuropa mit einem solchen Haus weiter voranbringen.“

Nach nur rund zwölfmonatiger Umbauzeit präsentiert sich das achtstöckige, ehemalige Bürogebäude in Warschaus Stadtteil Wola jetzt im neuen a&o-Design. Das neue a&o Hostel Warschau Wola bietet 199 Zimmer, davon 106 Doppel-, 85 Familien- und acht Mehrbettzimmer. Zudem gibt es den a&o Kids Corner, einen CoWorking Space sowie eine zentrale Gästeküche.

Reiseziel Warschau, Expansionsziel Osteuropa

Die 1,7 Millionen-Metropole Warschau wächst in der Gunst der Reisenden: 10 Millionen Tages- und Übernachtungsgäste verzeichnete die Stadt im Jahr 2018, 30 Prozent beträgt der Anteil internationaler Gäste. Auch bei Österreichern wird Warschau als Reiseziel immer beliebter. Neben Warschau plant a&o in Polen noch weitere Standorte wie Krakau oder Breslau.

Henri Wilmes, Chief Investment Officer: „Warschau ist eine Europa-Destination – nicht nur für die junge polnische Bevölkerung, sondern auch international, für Leisure und Business.“ Dass a&o seine Polen-Premiere „mit einem solch vielversprechenden Projekt startet“ sei „ein wirklich gutes Signal“ für das weitere Osteuropa-Wachstum der Hostel-Kette.

a&o - Everyone can travel

Mit rund 28.500 Betten in 23 Städten in acht Ländern, hat sich a&o seit Gründung im Jahr 2000 zur führenden europäischen Hostelkette entwickelt. Aktuell buchbar sind 39 Häuser, darunter zwei Hostels in Wien sowie je eines in Salzburg und Graz.



Mit 125.000 Familien, 13.000 Klassenreisen und 7.000 weiteren Gruppen mit mehr als 9 Personen hatten Gruppenreisen auch 2018 nach wie vor den größten Anteil am Gästeaufkommen bei a&o. Übernachtungspreise ab 12 Euro, zentrale Lagen, Komfort und Qualität sprechen aber nicht nur Gruppen, junges Publikum und Familien an, sondern lassen die a&o Hostels mittlerweile auch zur smarten Übernachtungs-Alternative für Senioren sowie Business- und Einzelreisende werden.



Rückfragen & Kontakt:

Dr. Petra Zahrt | +49 (0) 221 3018 2363 | petra.zahrt @ aohostels.com