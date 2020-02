Alles automatisch! Wie robotergestützte Prozessautomatisierung Unternehmen zukunftsfit macht

Linde Verlag veranstaltet 1. Expertenforum Prozessautomatisierung in Wien

Wien (OTS) - Zwei Schlagworte die für Unternehmen 2020 besonders von Bedeutung sind lauten: Künstliche Intelligenz (KI) und robotergestützte Prozessautomatisierung (RPA). Doch wie werden regelbasierte und manuelle Unternehmensabläufe im Personal-, Finanz- & Rechnungswesen mittels RPA automatisiert? Welche technischen Voraussetzungen braucht es? Und welche digitalen Skills benötigen MitarbeiterInnen? Das erste Expertenforum Prozessautomatisierung am 26.03.2020 beantwortet diese Fragen und stellt anhand von Praxisbeispielen die Do´s and Don´ts für eine optimale Prozessautomatisierung vor.

Chancen nutzen

„Die Automatisierung von Prozessen bietet enorme Chancen für Unternehmen. Gerade für monotone und repetitive Aufgaben bietet sich eine Automatisierung an. Damit können einerseits Kosten reduziert werden und andererseits können Mitarbeiter sich anspruchsvolleren Tätigkeiten widmen. Unternehmen sind gut beraten, sich mit den vielen Möglichkeiten der Prozessautomatisierung aktiv auseinanderzusetzen,“ so Bernhard Göbl, Director bei Deloitte Österreich und Vortragender beim Forum Prozessautomatisierung, das am Donnerstag, den 26. März 2020, erstmals in Wien stattfindet.

Positive Umsetzung

Für eine geglückte Implementierung müssen im Vorfeld viele Fragen beantwortet werden:

Welche Unternehmensabläufe im Personal-, Finanz- & Rechnungswesen können durch RPA automatisiert werden?

Was ist Processmining und welchen Nutzen hat es?

Wie kann die Automatisierung auch mit unstrukturierten Daten funktionieren?

Und wie erleben MitarbeiterInnen die digitale Transformation positiv?

Weitere Informationen zu diesen Themen und den Vortragenden aus Beratung, Unternehmen und Wissenschaft unter: lindeverlag.at/lindecampus.

