5. Bezirk: Lesung mit Peter Campa im „read!!ing room“

Wien (OTS/RK) - „Peter Campa erweist sich als wahrer Chronist Wiens“, erklärt der Sprecher des Kultur-Vereines „read!!ing room“, Neil Y. Tresher. Einmal mehr verfügt sich der Wiener Literat Peter Campa in das „read!!ing room“-Vereinslokal (5., Anzengrubergasse 19/1), um dort am Dienstag, 18. Februar, ab 19.30 Uhr, seine jüngst verfassten Kurzgeschichten zu lesen. Campa stellt den Rezitationsabend unter das Motto „Ein Mensch mit besonderen Bedürfnissen“. Der Name seiner Hauptfigur ist „Franz Joseph Heißenbüttel“, der ein häufiger Kaffeehausgast ist. Die Lokal-Besuche sind der Rahmen für „Ausflüge“ in die Wiener Zeitgeschichte. Das ehrenamtlich agierende „read!!ing room“-Team bittet die Zuhörerinnen und Zuhörer um die Zahlung von „Kulturbeiträgen“ (Vorschlag: 5 Euro für Eintritt und Getränk). Mehr Informationen: Telefon 0699/19 66 22 42 bzw. E-Mail schreibtisch@readingroom.at.

Schriftsteller Peter Campa: http://campa.heimat.eu/

Peter Campa – Grazer Autorenversammlung: www.gav.at/pages/mitglieder.php?ID=67

Peter Campa – Sisyphus Verlag: www.sisyphus.at/sisyphus/index.php/author/view/59

Kultur-Verein „read!!ing room“: http://readingroom.at

Kulturelle Initiativen im 5. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/margareten/

